Trabzon’da turizm seferberliği

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon’da son yıllarda turizm alanında önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek bu yaz sezonunun önceki yıllara göre turizm hareketliliği açısından daha yoğun geçeceğini söyledi.

Turizm değerlendirme toplantısı valilik binasında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katılırken, toplantıda turizm paydaşları ve diğer ilgililer hazır bulundu.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sektörün tüm paydaşları ile yaz turizm sezonu öncesi alınacak tedbirleri konuştuklarını söyledi. Trabzon’a son yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun turist girişi olacağına dikkat çeken Vali Ustaoğlu "Valiliğimiz koordinesinde ilimizin turizm paydaşlarıyla bir değerlendire toplantısı yaptık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da turizmde hizmet veren sektör temsilcilerimizin talep ve şikâyetleri ile ilgili notları aldık. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili alınacak gerek tedbirler gerekse diğer taleplerle ilgili de çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle gelen turistlerimizin hizmet kalitesi ve standardı olarak iyi bir hizmet alabilmeleri, memnuniyetin üst düzeyde olması açısından biz de turizmde hizmet veren sektörlerimizin temsilcilerine gerekli uyarılarımızı yaptık. Bunların hepsi karşılıklı bir anlayış içerisinde olması gereken çalışmalar. Devlet olarak biz oluşturacağımız bir takım denetim mekanizmalarıyla, alacağımız güvenlik tedbirleriyle turistlerimizin burada güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanı sıra turiste hizmet eden sektörlerimizin gerek, oda temsilcileri gerek sivil toplum temsilcileri de aynı şekilde bizimle beraber kendi sektörlerine uyarıları yaparak turistlerimizin memnuniyetini üst düzey sağlayacak gerekli tedbirleri alması gerekiyor” dedi.

“Trabzon turizm alanında bu yaz güzel bir ev sahipliği yapacak”

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turizmin daha ileriye gitmesi için Trabzon’un güzel bir ev sahipliği yapacağına cani gönülden inandıklarını kaydeden Ustaoğlu, “İnanıyoruz ki; Trabzonumuz, geçen yıl olduğu gibi bu yıl daha da ileriye giderek turizm alanında güzel bir ev sahipliği yapacağına canı gönülden inanıyorum. Özellikle Körfez ülkelerinden yoğun turist alıyoruz. Çoğu aileleriyle birlikte gelen turistlerimiz başta Emniyet ve Asayiş olmak üzere aileleriyle birlikte kaldığı süre içerisinde huzur güvenlik ortamında güzel bir vakit geçirmeleri önem arz ediyor. İnşallah umudumuz bu yaz da Trabzonumuzun çok güzel bir şekilde turizme hizmet edeceğini umuyorum” diye konuştu.

"Bu yaz turizm sezonu Trabzon için yoğun geçecek"

Yazın günlük ortalama dış hatlardan 30 uçak geldiğini ifade Ustaoğlu, “Yazın günlük ortalama 30 dış hatlardan uçak gelişimiz oluyordu. Özellikle Temmuz-Ağustos ayları içerisinde aynı şekilde bu yıl şu anki tahminimiz ve gelen taleplere de baktığımızda farklı ülkelerden de yeni uçak seferleri ilave edildi. Yoğun turist girişini iyi bir şekilde yönetmemizin yolu turizme hizmet veren paydaşlarımızın da elini taşın altına sokarak bu konuda hep birlikte hizmet vermemiz çaba sarf etmemiz gerekir. O açıdan inşallah hep beraber bu yaz hem turizmde çeşitlilik açısından başka ülkelerden de yoğun bir turist girişi olacağını öngörüyoruz. Özellikle Azerbaycan’dan direkt uçak seferleri de başladı. Haziran ayının 16’sında Katar’dan direkt uçak seferleriyle turistler Trabzon’a gelecek. Tüm bunlara baktığımızda bizim bu yaz yoğun bir turizm sezonu geçireceğimizi tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmasında iş adamlarına da çağrıda bulunan Ustaoğlu, “İşadamlarına çağrıda bulunuyorum turizmde memnuniyetin en önemli göstergesi onların kalacağı nitelikli tesislerin hizmet vermesi. Bu noktada iş adamlarımız, yatırımcılarımız, girişimcilerimizin başta otel olmak üzere aynı şekilde onların hizmet alacağı restoran tarzı tesisler olmak üzere bu konuda ne kadar üst düzey kalite ve standardı yakalayacak tesisleri ilimize kazandırırsak turisti memnuniyeti o derece olur bu da süreklilik arz eder” şeklinde konuştu.