Trabzon’da hayvancılık turizmle birlikte gelişiyor

Trabzon’da son yıllarda hayvancılık sektörüne yönelik desteklerle birlikte il genelinde büyük ve küçük baş hayvan sayısı artarken, bunda il genelinde turizmin gelişmesi ile birlikte kırmızı ete olan ilginin artmasının etkili olduğu belirtildi.

İl genelinde 182 bin 54 büyükbaş, 222 bin 634 de küçükbaş hayvan olmak üzere toplam 404 bin 688 büyük ve küçükbaş hayvan bulunurken, yılda 165 bin ton süt üretimi yapılıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, Trabzon’da yetiştiricilerden gelen talepler karşılığında işletmelerde beslenen hayvan sayısında artış yaşandığını söyledi. Gülbay "2012 yılında 120 bin olan büyükbaş hayvan sayımız 2020 yılı itibariyle 149 bin olmuştur. Son yıllarda ilimizin turizm yönünden cazip hale gelmesi ile kırmızı ete ve süt ürünlerine olan talebi artırmıştır. Bu gelen talepler çerçevesinde ilimizin büyükbaş işletme büyüklüğü ortalama sayısı 2-2,5 dan 3,5-4 başa yükselmiştir. Başka bir ifade ile yetiştiricilerimiz gelen talepler karşılığında işletmelerinde besledikleri hayvan sayısında artışa gitmişlerdir. Bakanlığımızın doğan buzağılara vermiş olduğu desteklemeler bu artışa olumlu yönde katkılar sağlamıştır. Türkiye genelinde uygulanan buzağı desteklemesine ilave olarak ilimizin mera hayvancılığı projesi kapsamına dahil edilen illerden olması nedeni ile ilave 100 TL daha fazla ödenmektedir. Yine Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu genç çiftçi projesi ve yüzde 50 hibe olarak destekleme uygulanan ahır projelerinin yapımı gerçekleştirilmiş ve bu sayede 600 başlık yeni bir kapasite olarak ilimiz hayvancılığına katkı sağlanmıştır. Hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında uygulamaya koyduğu düve alımlarında geçerli yüzde 40 hibe projesi son yıllarda ilimizde hayvancılığın geliştirilmesi yönünde olumlu katkıları olmuştur” dedi.

Öte yandan en fazla küçük ve büyükbaş hayvan Akçaabat, Araklı ve Ortahisar ilçelerinde bulunurken, en az hayvan sayısı ise Dernekpazarı ilçesinde bulunuyor.