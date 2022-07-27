Trabzon Havalimanı tarihinin en yoğun günlerini geçiriyor

Trabzon Havalimanı tarihinin en yoğun günlerini yaşarken dış hatlardan günlük 25 uçak iniş yapıyor.

Özellikle Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı Korona virüs kaynaklı seyahat yasağını 1 Temmuz’dan itibaren kaldırmasının ardından bu ülkeden gelen vatandaşları hava yoluyla Trabzon’u tercih ederken şehre Körfez ülkelerinden gelen turist sayısı son bir ayda 160 bini geçti. Pandeminin ardından turizm açısından tarihi günlerini yaşayan Trabzon’a özellikle Arap turistler yoğun ilgi gösterirken bu yoğunluğun Eylül sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Şehre Körfez ülkelerinden gelen turist sayısının 160 bini geçtiğini kaydeden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon’a dış hatlardan günlük 25 uçağın iniş yaptığını ve havayoluyla gelen turist sayısının 3 bin 500’ü geçtiğini söyledi. Vali Ustaoğlu, "Bu uçaklar 10 farklı Körfez ülkesinden gelen turistleri kapsıyor. 25 Temmuz itibariyle bu şekilde kentimize gelen turist sayısı 160 bini geçti. İstanbul aktarmalı ise şehrimize günde 25 uçak iniyor ve gelenlerin ciddi bir kısmı turist ağırlıklı. Başta Uzungöl olmak üzere farklı destinasyonlarda binlerce turistimizi ağırlıyoruz. Özellikle pandemiden sonra Trabzon, turizm açısından tarihi günler yaşıyor. Bu ilgiden esnafımız ve vatandaşımız ziyadesiyle memnun” dedi.