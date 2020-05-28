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Trabzon ’Fatih’i bekliyor

KARADENİZ’DE SONDAJ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRECEK OLAN TÜRKİYE’NİN İLK SONDAJ GEMİSİ FATİH SONDAJ GEMİSİ'NİN 29 MAYIS’TA KARADENİZ’E AÇILARAK 1 HAZİRAN’DA TRABZON LİMANI'NDA OLMASI BEKLENİYOR.

Trabzon ’Fatih’i bekliyor

KARADENİZ’DE SONDAJ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRECEK OLAN TÜRKİYE’NİN İLK SONDAJ GEMİSİ FATİH SONDAJ GEMİSİ'NİN 29 MAYIS’TA KARADENİZ’E AÇILARAK 1 HAZİRAN’DA TRABZON LİMANI'NDA OLMASI BEKLENİYOR.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:47
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Trabzon ’Fatih’i bekliyor

Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirecek olan Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi’nin 29 Mayıs’ta Karadeniz’e açılarak 1 Haziran’da Trabzon Limanı’nda olması bekleniyor.

Fatih Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz’de arama faaliyetinde bulunacak.

Fatih Sondaj Gemisinin Trabzon Limanı’nda konuşlanacak olması nedeniyle Trabzon Limanı’nda hummalı bir çalışma sürerken, gemiye yüklenecek olan bin 200 ton ağırlığında, bin 600 ton kaldırma kapasiteli 165 metre uzunluğundaki devasa vincin montaj işlemleri ise büyük bir titizlikle sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Fatih Sondaj Gemisi’nin hareket edeceği tarihe ilişkin açıklama yaparak geminin 29 Mayıs’ta Karadeniz seferi için hareket edeceğini duyurmuştu. Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’e geçiş için son hazırlıkları tamamlandığı ve İstanbul Boğazından geçişi için hazır olduğu ifade edildi. Bakan Dönmez, daha önceki açıklamasında Fatih Sondaj Gemisinin 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edeceğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, “Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri, Trabzon’un tarihi ile örtüşen gemiler. Fatih Sondaj Gemisi’ni Trabzon’a bekliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez açıklamasında, İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs günü geminin boğazdan geçiş yapacağını belirtirken bizde tahminen 1 Haziran günü Trabzon’da olmasını bekliyoruz. Gemi, liman dışına onunla birlikte kuleleri sökülen parçaları taşıyan ’Barge’ diye ifade ettiğimiz römorkör eşliğinde ikinci bir de gemi de gelecek. O gemi rıhtıma yanaştıktan sonra parçalar sahaya alınacak. Sahaya alındıktan sonra ’Barge’ ayrılacak arkasından Fatih gemisini kısmetse rıhtıma yanaştıracağız” dedi.

"Devasa vinç uçakların Trabzon Havalimanına iniş kalkışını etkileyecek"

Limanlarının havalimanına yaklaşık 4 km mesafede olması nedeniyle limanda kurulacak vincin yüksekliğinin uçak iniş-kalkışlarını bir süre olumsuz etkileyeceğini kaydeden Ermiş, “Kurulacak olan vinç, Trabzon’un her yerinden görülebilecek büyüklükte olacak. Bin 200 ton ağırlığında, bin 600 ton kaldırma kapasitesinde 165 metre uzunluğunda devasa vinç. Fatih Sondaj Gemisi’nin boğazdan geçebilmesi için kulesinin sökülmesi gerekiyordu. Kule yüksekliği 100 metre. Dolayısıyla onu da dikleyebilecek bir vincin oradan daha yüksekte olması gerekir 165 metre. Bu konuda Devlet Hava Meydanları Başmüdürlüğüne yazı yazdık. Bu tamamen kişisel öngörümüzden kaynaklanan bir durum. Uçakların piste yaklaşımını da etkileyecek bir durumdan dolayı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bu konuya aktaracağız. Dolayısıyla geçici bir süre olarak da uçakların havaalanına inişi, kalkışı şeklinde ufak bir değişiklik olacak gibi görünüyor. Böyle bir etkisi de olacak” diye konuştu.

Geminin Trabzon Limanı’nda ne kadar kalacağı konusuyla ilgili kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını ancak 2-3 yıl gibi tahmin ettiklerini belirten Ermiş, “Lojistik merkezle ilgili henüz resmi bir görüşmemiz olmadı. Trabzon Limanı borsaya açık bir liman olduğu için bu tür görüşmeler başladığında KAP’a bildirimde bulunmuş olacağız. Yaklaşık, tamamen tahmin olarak ifade ediyorum 2-3 yıl gibi bir süre olabilir. Ya da Karadeniz’deki petrolün bulunmasına bağlı olarak bu süre de uzayabilir. Sayın bakan açıklamasında Temmuz aylarında sondaj çalışmalarına başlanacağını ifade ettiler. Umarım iyi neticeler alırız. Bu neticelerle ülkenin enerji ihtiyacında önemli gider olan petrol arzımızı karşılamaya çalışırız diye ümit ediyoruz. Biz Liman İşletmeciliği A.Ş. olarak hem kamu döneminde olsun hem özel sektör döneminde olsun bu konuda deneyimliyiz, tecrübeliyiz, kendimize güveniyoruz. Trabzon adına iyi işlere imza atacağımızı düşünüyorum. 230 metre boyunda gemi yaklaşık 52 bin gros ton büyüklüğünde. Limana 300 metreye yakın gemiler gelmişti ancak bu anlamda yanaşan ilk gemi olacak Fatih Sondaj Gemisi” diye konuştu.

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