TR-PAL paletler dünyada sınırsız dolaşım hakkına sahip

Bursa’nın ilçesinde PALDER üyesi firmalar tarafından üretilen ve TSE-K 590 standartlarına uygun olarak lisanslanan TR-PAL ahşap paletlerin tüm dünyada dolaşım hakkı var.

Dünya standartlarında üretilen ilk yerli ve milli ahşap palet olan TR-PAL ahşap paletlere ilgi her geçen gün artıyor. TR-PAL lisansını elinde bulunduran PALDER’den (Palet Sanayicileri Derneği) yapılan açıklamada TR-PAL ahşap paletlerin ölçü, malzeme standartları ve Isıl işlem standartlarının tüm dünyada kabul edildiği, bu nedenle dünyanın her yerinde dolaşım hakkına sahip olduğu vurgulandı. PALDER Başkan Yardımcısı Kaya Köse yazılı olarak yaptığı açıklama ile TR-PAL Ahşap paletlerin dünya standartlarında uygun ölçülerde imal edildiğini ve imalat aşamalarında titiz kontrollerden geçirilerek lisanslandığını söyledi.

Kaya Köse, ahşap paletlerin lojistik sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, ürünlerin taşıma ve depolamalarını kolaylaştırmak amacıyla kullanılan ahşap paletlerin belirli standartları olduğunu kaydetti. Köse, bunlardan en önemlisinin ‘ISPM-15’ olarak adlandırılan ‘Isıl İşlem’ standardı olduğunu belirterek ahşap paletlerin ölçüleri, kullanılan ağaç cinsi, nem oranı ve kullanılan çivilerin de dünya çapında standartları olduğunu ifade etti. Kaya Köse şunları da söyledi:

“TR-PAL ahşap paletler, başta AB ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede geçerli olan TSE-K 590 standartlarına uygun olarak üretiliyor. Maalesef bugüne kadar ülkemizde bu standartlardaki üretimler sadece yabancı organizasyonlarca yapılıyordu. PALDER çatısı altında toplanan bizler, yerli ve milli bir marka ortaya çıkarmak için yola çıktık. TSE de bize inandı ve ülkemiz adına çok önemli işi birlikte başardık. Bu süreçte TOBB(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bize destek verdi. Türkiye’de bugüne kadar yerli bir ahşap palet markamız ve yerli bir üretim organizasyonumuz yoktu. PALDER olarak, TR-PAL ile bu konuda ilk ve en önemli adımı attık. Nihayet bütün dünyada geçerli standartları olan yüzde yüz yerli ve milli olan TR-PAL paletler, PALDER tarafından lisans verilen üreticilerimiz tarafından imal edilmeye başladı.”