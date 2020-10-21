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TP, Tuna-1 kuyusunun sondaj görüntülerini paylaştı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TP), sosyal medya hesabı üzerinden Tuna-1 kuyusunda yapılan çalışmaları derlediği görüntüleri paylaştı.
Ekonomi 21.10.2020, 08:49
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TP, sosyal medya hesabı üzerinden bir Tuna-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarına dair su altı görüntüleri paylaştı. 20 Temmuz 2020 günü başlayan faaliyetler sırasında çekilen görüntülerle sondajın tamamlandığı 17 Ekim 2020 tarihinde çekilen görüntülerin derlendiği video, ‘Milli Enerjide Yeni Müjde' etiketiyle paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih Sondaj Gemisi ziyaretinin ardından açıkladığı yeni doğal gaz rezerviyle birlikte Türkiye'nin toplam doğal gaz keşfi 405 milyar metreküpe çıktı. Gelişmeler üzerine TP, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “20 Temmuz 2020 - Tuna-1 kuyusunda sondaja başlandı. 17 Ekim 2020 - Tuna-1 Kuyusu tamamlandı” ifadelerine yer verdi.
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