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Toz zeytinleri mahvediyor

Bursa’nın İznik ilçesinde mıcırlı asfalttan çıkan toz zeytin ve meyve bahçelerine zarar veriyor.

Ekonomi 28.06.2021, 15:36
Toz zeytinleri mahvediyor

Bursa’nın İznik ilçesinde mıcırlı asfalttan çıkan toz zeytin ve meyve bahçelerine zarar veriyor.

Boyalıca Mahallesinde Orhangazi yolundan araçlar geçerken havaya yükselen toz ve duman, yol boyunda tarlaları olan çiftçileri mağdur ediyor. Toz bulutları zeytinlerin haricinde diğer meyve ve sebzelere büyük zarar veriyor. Çiftçiler toz yükselmemesi için mıcırlı yolun aralıklarla sulanmasını talep ediyor.
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30°
parçalı az bulutlu
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