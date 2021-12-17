Toyota'dan görme engelliler için ses odaklı teknoloji

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, “herkes için hareket özgürlüğü” amacıyla işitme engellilerden sonra görme engelliler için de “engelleri ortadan kaldıran” ses odaklı teknolojiyi kullanıma aldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, görme engelliler için BlindLook tarafından geliştirilen bu teknoloji, Türkiye’de bir otomobil firması tarafından ilk ve tek olarak Toyota tarafından kullanılmaya başlandı.

Ses odaklı teknoloji ile görme engelliler, web sitesine ulaşarak veya iOS telefon/tablet uygulamasını indirerek Toyota’nın ürün ve hizmetlerine ulaşabilecekler. Toyota’nın Türkiye’deki bütün yetkili satıcı ve servislerine kolaylıkla erişip, modeller ile ilgili her türlü bilgiyi alabilecekler ve olası sorunlarını çözebilecekler.

Yapılan çalışmalarla Toyota, BlindLook platformunda yer alan markalar arasına da girerek Görme Engelsiz Marka (EyeBrand) sertifikasını almaya hak kazandı. Toyota, ayrıca Dünya Engelliler Günü'nde “EyeBrand” ödülünü de aldı ve otomotiv sektöründe bu ödüle layık görülen ilk marka oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın otomobil teknolojilerinde olduğu gibi insan hayatını kolaylaştıran her yenilikte öncü rol üstlendiğini de kaydetti.

Bozkurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bir mobilite şirketi olma yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerleyen Toyota otomotiv endüstrisi ile birlikte insana dokunan ve topluma fayda sağlayacak yenilikleri sunmak için 85 yıldır aralıksız çalışıyor. Hedefimiz, herkesin özgürce hareket ettiği bir dünyada her türlü engele rağmen verilen hizmetler ile toplumsal entegrasyonu sağlamaktır. Bu çerçevede ülkemizde de bir dizi çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Duyma engelliler için geliştirdiğimiz çözümlere şimdi de görme engelliler için devreye aldığımız çözümleri ekledik. Bununla beraber, "Her bayi birer engelsiz tesis" yaklaşımımızla, bayilerdeki fiziksel şartları iyileştirerek Toyota Engelsiz Plazaları oluşturduk. Bu yönde 360 derece değerlendirerek iyileştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toyota işte tam da burada engelleri yıkmak ve herkes için eşit mobiliteyi sağlamak amacıyla üzerine düşeni gerçekleştirmekten büyük mutluluk duymaktadır.”

- Mobilite ile “engelsiz” bir dünya

Dünya üzerinde 7’den 77’ye herkesin özgürce hareket ettiği bir dünya için “mobilite şirketine” dönüşme kararı alan Toyota, sunduğu mobilite çözümleriyle müşterilerinin her zaman yanında olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. “Mobilite” kavramı çerçevesinde Toyota, engellilerin, hastalıklarından dolayı hareketleri kısıtlı kişilerin, yaşlıların, en küçüğünden en büyüğüne tüm bireylerin özgür, rahatça ve keyif alarak hareket etmelerini sağlayacak yüksek teknolojiye sahip ürünler sunmayı amaçlıyor.