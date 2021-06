Toyota Plaza Aktoy’a bir ödül daha

Avcılar’da Leed Gold sertifikalı 12 bin 500 metrekarelik binasında müşterilerine hizmet veren Küçükoğlu Holding iştiraklerinden Toyota Plaza Aktoy, en prestijli ödülleri almaya devam ediyor.

Great Place To Work tarafından bu yıl Nisan ayında düzenlenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” yarışmasında ikincilik ödülü alan Toyota Plaza Aktoy, geçen hafta yapılan Bölge ve Özel Ödüller yarışmasında da “Üretim Kategorisinde” birincilik ödülü almaya hak kazandı. Ödül töreni sonrasında açıklama yapan Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları ve Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, Great Place To Work tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu yıl 2 ödül birden aldıklarını söyledi. Yahya Erçetin, Nisan ayında 2021 yılı Türkiye’nin En iyi İşverenleri ödül töreninde ikincilik ödülü aldıklarını da hatırlattı. Yahya Erçetin, Great Place To Work’ün geçen hafta online olarak düzenlenen ödül töreninde de Bölgeler ve Özel Ödüller kategorisinde dereceye giren firmaların açıklandığını belirterek, “Bu kez de Özel Ödüller kategorisinde üretim dalında birincilik ödülü almaya hak kazandık. 2020 Türkiye’nin En İyi İşverenler yarışmasında da ödül almaştık. Böylece istikrarlı bir firma olduğumuzu kanıtladık” diye konuştu.

Yahya Erçetin Toyota Plaza Aktoy’u 3 yıl önce İstanbul Avcılar’da faaliyete geçirdiklerini de söyledi. Erçetin, grup şirketlerinde Toyota’nın pek çok modeli için dünyanın çeşitli yerlerindeki fabrikalarına parça tedariki yaptıklarını, insana saygı ve sürekli gelişimin ana felsefeleri olduğunu vurguladı. 12 bin 500 metrekarelik kapalı alanda, Leed Gold sertifikalı binalarında, çevre ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmet verdiklerinin altını çizen Yahya Erçetin, “Yola çıkarken en iyiyi hedefledik. Tecrübeli ve güler yüzlü kadrolarımızla koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edindik. Toyota ve Lexus marka araçların sıfır satışı, ikinci el araç alım satımı, servis ve yedek parça hizmetleri ile sigorta hizmeti veriyoruz” dedi.

Öte yandan Toyota Plaza Aktoy, Toyota bayilerinin 2020 yılı performanslarının değerlendirildiği ve 24 Mart 2021 tarihinde düzenlenen törende de, 2020 yılı faaliyetleri ile ‘Üstün Başarı Ödülü’, ‘Müşteri Memnuniyeti Satış Ödülü’ ve ‘Müşteri Memnuniyeti Satış Sonrası Ödülü’ olmak üzere 3 ödül birden alarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Yahya Erçetin, 3 yıl önce faaliyete geçen Toyota Plaza Aktoy’un Küçükoğlu Holding iştiraklerinden biri olduğunu da söyledi. Temelleri 1985 yılında İstanbul’da atılan Küçükoğlu Holding’in otomotiv, inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirten Erçetin, “İstanbul, Bursa Kocaeli, Adapazarı ve Slovenya’nın Koper şehrinde toplam 110 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyoruz. İştiraklerimizde bin 600 kişiye istihdam sağlıyoruz. Toksan, Ak-Pres, Akteknik ve Ak Automotive firmalarımızda üretilen parçalar dünyanın en prestijli otomobillerinde kullanılıyor. Şirketlerimiz üretimlerinin yüzde 50’den fazlasını doğrudan ihraç ediyor” şeklinde konuştu.

Küçükoğlu Holding iştiraklerinden olan Toyota Plaza Aktoy’un saygın kurum ve kuruluşlardan düzenli olarak ödüller aldığına vurgu yapan Yahya Erçetin, “Bu durum motivasyonumuzu daha da arttırıyor. Ödüllerin alınmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyor, bizi tercih eden müşterilerimize de teşekkürlerimizi sunuyorum. Müşterilerimiz bizim en değerli varlığımızdır” ifadelerini kullandı.