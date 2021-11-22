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TOYOTA GAZOO Racing’den Dünya Ralli Şampiyonası’nda duble zafer

- Toyota Başkanı ve Takım Kurucusu Akio Toyoda:- "Takım 2017’den bu yana Yaris WRC’yi daha güçlü yapmayı başardı. 5 yıl boyunca 59 ralliye çıkan Yaris WRC ile kazandığımız ve kaybettiğimiz her yarıştan bir şeyler öğrendik ve her zaman güçlü olmayı başardık"

Ekonomi 22.11.2021, 18:17
TOYOTA GAZOO Racing’den Dünya Ralli Şampiyonası’nda duble zafer

İSTANBUL (AA) - TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, ikonik Monza pistinde gerçekleştirilen 2021’in son rallisini de kazanarak, sezonu pilotlar ve markalar şampiyonluğunu alarak tamamladı.

Toyota açıklamasına göre, TOYOTA GAZOO Racing, Markalar Şampiyonluğu’nun sahibi olurken, Toyota takımından yarışın da galibi olan Sébastien Ogier ve Co-pilotu Julien Ingrassia da Pilotlar Şampiyonluğu’na ulaştı.

Ogier, Monza’da gerçekleştirilen son yarışta bir kez daha takım arkadaşı Elfyn Evans ile yakın bir mücadeleye girdi. Tüm hafta sonu boyunca efsanevi bir galibiyet savaşı veren Toyota pilotları arasında liderlik altı kez el değiştirdi.

Rallinin sonunda ise Ogier, 7,3 saniye farkla yarışın galibi oldu ve kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu aldı. Ogier bu yıl Monte Carlo, Hırvastistan, Sardunaya ve Kenya zaferlerinin ardından beşinci galibiyetine imza atmış oldu. 54. ralli galibiyetini alan Ogier, önümüzdeki sezon ise Toyota ile birlikte yarı zamanlı olarak WRC macerasına devam edecek.

Co-pilotu Ingrassia ise çok başarılı kariyerini tamamlamış oldu. Yarışı ikinci tamamlayan Evans da şampiyonayı ikinci sırada bitirdi. Toyota bu başarıyla birlikte beşinci Markalar Şampiyonluğu’nu kazandı ve böylece tüm zamanların en çok şampiyonluk alan üçüncü takımı oldu.

Toyota, Yaris WRC ile rallilere geri dönüşünün ardından ise ikinci şampiyonluğunu elde etti. Monza zaferi, 2022’de başlayacak hibrit motorlu Rally1 dönemi öncesinde Yaris WRC ile kazanılan 26. galibiyet oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Başkanı ve Takım Kurucusu Akio Toyoda, "Sezon boyunca her zaman bir pilotumuz podyumda yer aldı. Şampiyonluk için takım içerisinde yaşanan mücadele bir ralli fanı olarak beni de heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

Toyoda, Yaris WRC’nin böylesine üst düzey mücadelelerden başarıyla çıkmasının Toyota adına harika olduğuna işaret ederek, “Takım 2017’den bu yana Yaris WRC’yi daha güçlü yapmayı başardı. 5 yıl boyunca 59 ralliye çıkan Yaris WRC ile kazandığımız ve kaybettiğimiz her yarıştan bir şeyler öğrendik ve her zaman güçlü olmayı başardık.” değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Jari-Matti Latvala da Markalar ve Pilotlar Şampiyonası’nı aynı anda kazanmak için çok çalıştıklarını ifade ederek, “Harika insanlardan ve en iyi pilotlardan oluşan inanılmaz bir takımız. Herkesle gurur duyuyorum. Rallinin bu dönemi böyle başarıyla kapatmak çok güzel.” açıklamasını yaptı.

Şampiyon Sébastien Ogier ise duyguları tanımlamakta zorlandığını söyleyerek, "Tüm takım üyelerine teşekkür ederim. Onlar olmadan şampiyon olamazdık. Toyota’nın başardıkları oldukça etkileyici ve takım ortaya koyduğu çabayla bunu hak etti. Daha iyi bir son hayal edemezdik." ifadelerini kullandı.

12 yarıştan oluşan 2021 WRC sezonu, şampiyon TOYOTA GAZOO Racing'in 520 puan almasıyla tamamlanmış oldu.

#Dünya Ralli Şampiyonası #Toyota GAZOO Racing
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