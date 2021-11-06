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Toyota, Aygo X Crossover modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi

- Aygo X, düşük yakıt tüketimi, gelişmiş teknolojileri ve tasarımıyla kendi segmentinde tüm beklentilerin üstüne çıkmaya hazırlanıyor

Ekonomi 06.11.2021, 10:32
Toyota, Aygo X Crossover modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Toyota, Avrupa'da üretilerek şehir hayatının bir parçası olmayı hedefleyen yeni Aygo X modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Toyota'nın açıklamasına göre, şirket, Aygo X'in segmentinin en iyi ürünü olması adına Avrupalı müşterilerin beklentilerini dikkate alarak şık, kompakt ve güven veren bir otomobil ortaya çıkardı.

Aygo X, TNGA mimarisine ait olan ve ilk kez Avrupa'da 2021 Yılın Otomobili seçilen Yaris'te kullanılan ve daha sonra Yaris Cross'ta yer alan başarılı GA-B platform üzerine yapıldı.

Kompakt ölçüleri ve çevik sürüşüyle birlikte hem şehirde hem de şehir dışında sürücüsüne güven veren Aygo X, aynı zamanda düşük yakıt tüketimi, gelişmiş teknolojileri ve tasarımıyla kendi segmentinde tüm beklentileri aşmaya hazırlanıyor. Dinamik ve sportif imajıyla yeni renkleri birleştiren, ön tarafta yüksek teknolojiye sahip olan araç, eğimli tavan çizgisiyle sportif duruşu destekliyor.


- Daha geniş bir yaşam alanı, daha düşük yakıt tüketimi


Aygo, A segmenti bir crossover modelinde ilk olan katlanabilir kanvas tavanıyla da dikkati çekiyor. Sürücü deneyimini maksimuma çıkarmak adına tasarlanan, kanvas tavan, suya ve toza dayanıklı olarak geliştirildi. Ayrıca yeni rüzgar deflektörü sayesinde tavan açıldığında da içeride daha sakin ve sessiz bir atmosfer sağlanıyor.

En dar caddeler için tasarlanan Aygo X, 4,7 metreyle iddialı dönüş çaplarından birine sahip. Gövde genişliği artırılan ve daha geniş bir yaşam alanı sunan yeni modelin, bagaj hacmi 231 litreye çıkarıldı.

Araçta yer alan yeni S-CVY şanzıman, düşük yakıt tüketimi elde edilmesine katkı sağlıyor. 9 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı bulunan, Toyota'nın son multimedya sistemine sahip araç, Android Auto ve Apple CarPlay ile kablolu ve kablosuz bağlantı sayesinde akıllı telefon entegrasyonuna izin veriyor.

Aygo X'te Toyota Safety Sense sistemi standart olarak yer alacak ve bu kompakt A segmentinde bir ilk olacak.

Daha fazla performans ve daha düşük tüketim sunacak şekilde geliştirilen motorla Aygo X'in 100 kilometrede sadece 4,7 litre yakıt tüketimine sahip olması hedefleniyor. Aygo X versiyona göre S-CVT otomatik şanzıman veya 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilecek.

#Aygo X Crossover #Toyota
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