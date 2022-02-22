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Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde belediye, kadınların eliyle lezzetli yöresel ürünleri ve geleneksel el sanatlarını tüketici ile buluşturuyor.

Ekonomi 22.02.2022, 09:11
Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde belediye, kadınların eliyle lezzetli yöresel ürünleri ve geleneksel el sanatlarını tüketici ile buluşturuyor.

Kadınların ekonomiye kazandırılması için Çukurova Kalkınma Ajansı ve Adana Valiliğinin desteği ile 4 katlı üretim, paketleme tesisi kuran Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatı dokumaları belediyeye ait yerel market ve e- ticaret ile ekonomiye kazandırdı.

Adana’nın en uzak ilçesi olan Torosların zirvesindeki 16 bin nüfusa sahip Tufanbeyli’de kadınlar markalaşan fasulye, damlalı turşu, el dokuması kilimler, hediyelik eşya üretiyor, kuru bakliyat paketliyor.

Tufanbeyli Belediyesinin tahsis ettiği 4 katlı bina ve yöresel ürünler satış merkezinde kadınlar ev ekonomilerine de önemli destek sağlıyor.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede kadınların devlet ve yerel yönetim desteği ile el sanatı ve lezzetleri ile markalaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Tufanbeyli Belediyesi olarak hükümetimizin üretim politikasına ilçemizde de önem veriyoruz. Kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması için çalışıyoruz. Kadın üreticilerimize 4 katlı binamızı tahsis ettik. Coğrafi işaret almak üzere olan fasulyemiz, damlalı turşumuz, bakliyat paketleme ve üretim tesisimiz, geleneksel el dokuması kilimler, nakış gibi bir çok alanda üretim gerçekleştirilerek ilçemizin kadın eliyle üretim merkezi olmasını hedefliyoruz. Dünyanın her yerinden internetten alışveriş yapılarak kadınlarımızın desteklenmesini sağlayacağız. Gıda, dokuma tekstil, el sanatları üretimde sınır olmayacak. Damlalı turşumuzu markalaştırıyoruz. Doğanlı’nın el yapımı pekmezli, ilçemizdeki koyunların tüylerinden kök boya ile binlerce yıllık el dokuması kilimlerimizi üretiyoruz" dedi.

El sanatları eğitmeni Zeynep Koca, örgü, nakış, el dokuması kök boya ile kilim, bakliyat üretimi gibi birçok alanda üretim yaparak kadınların ekonomiye kazandırılması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Bu imkanı ilçemiz kadınlarına sunan Belediye Başkanı Remzi Ergü’ye ve devletimize sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

Kilim dokuyan Şükran Yapa ise ev ekonomisine katkı sunduğu için mutlu olduklarını ifade ederek, “Burada bir işimiz oldu. Kilimlerimizi dokuyoruz ve çok mutluyuz” dedi.

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