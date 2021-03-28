Toroslar’daki kiraz bahçeleri kar altında yeni sezona hazırlanıyor

Orta Toroslar’ın eteğinde kurulu Konya’nın Hadim ilçesinde, kalitesi ve tadıyla yurt dışında “Türk Kirazı” olarak bilinen Hadim kirazının yetiştirildiği bahçelerde yeni sezon için hazırlıklara başlandı.

39 bin dekar alanda ihracata yönelik kiraz yetiştiriciliği yapılan ilçede, üreticiler yeni sezon için kiraz ağaçlarında budama çalışmaları yapıyor. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu bahçelerde budama yapan işçiler, kirazın kalite ve verimini artırmak için ter döküyor.

Budama işçisi Ahmet Ali Gelmez, yaptığı açıklamada, kiraz üretiminin zahmetli olduğunu ve emek gerektirdiğini söyledi. Budama faaliyetlerinin kiraza doğrudan etkisi olduğunu belirten Gelmez, “Bahar mevsimi olmasına rağmen kar yağmasından dolayı kiraz gözleri kabarmaya başladı. O yüzden kar kış dinlemeden budamaya devam ediyoruz. Eğer biraz daha geç kalacak olursak kiraz gözleri kabaracak ve budama işi yapılamayacak. Kirazın kaliteli olması için, ağacın yeşil, parlak ve güzel olması için budama mutlaka yapılması lazım. Kirazcılıkta diğer ağaçlara göre bakımı zahmetli bir meyve. İlaçlama, çapalama, sulama ve en önemlisi de kiraz toplaması sıkıntılıdır” diye konuştu.

Budama işçisi İsmail Gelmez de, doğru budama işlemini yapmak için titizlikle çalıştıklarını ifade ederek, “Kirazı iyi büyütmek için mutlaka budama yapılmalı. Budama iki çeşit yapılır. Birisi güzün yapraklar döküldükten sonra yapılır. Diğeri de baharda yapılır. İlçemizde üretilen kirazın tamamı ihracata gittiği için kaliteli yapmamız lazım. Kirazı büyütmezsek hiçbir değeri kalmaz. Başka bir geçim kaynağımız olmadığından dolayı kiraz bizim için çok değerlidir. Budama ilçemizin rakımına ve bölgesine göre değişmektedir. Şubat’ın 15’inden başlayıp Nisan’ın 15’ine kadar devam eder. Gözler kabarıp su yürümeye başladığında kesersek ağaçlarda zamp atar. Zamp atarsa da ağaçlar zamanla kurumaya döner. O sebeple gözler kabardıktan sonra kesinlikle budama yapılmaz. Yazın da kiraz hasat olduktan sonra budamaya başlarız. O da yüksek kesimlerdekini budarız. Aşağı kesimlerdekini budama yapamayız. Budarsak sürgün verir ve ağaca zararı dokunur. O yüzden kiraz çok hassastır. Bakımı gerçekten zordur. Bir tek budamayla geçiştirilmez, hasadı, gübresi, çapası, temizliği ile zahmetli bir iştir” dedi.