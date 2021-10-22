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Toroslar EDAŞ'ın "Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi" ile kuş ölümleri azalıyor

Ekonomi 22.10.2021, 15:34
Toroslar EDAŞ'ın

ANKARA (AA) - Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ), elektrik nakil hatlarındaki kuş çarpılmalarını, yaklaşık yarım milyon liralık yatırımla devreye aldığı "Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi" ile 2017 yılından bu yana azaltıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar (Toroslar EDAŞ) faaliyet gösterdiği Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de başlattığı elektrik nakil hattı yalıtımı projesiyle kuş çarpılmalarının önüne geçiyor.

Özellikle kuş göçlerinin arttığı dönemlerde, kuşların elektrik dağıtım hatlarına konarak akıma kapılmalarının engellenmesi amacıyla 500 bin liralık yatırım yapıldı. Ayrıca Doğa Derneği ile sürdürülen koordinasyon çerçevesince yalıtkan malzeme montajı işlemi tamamladı.

Bakım çalışmaları kapsamında hatlardaki izolatör, jumper ve iletken gibi dağıtım hattı unsurlarının tehlikeli kısımlarını da yalıtan Toroslar EDAŞ, 2017 yılından bu yana akıma kapılma kaynaklı kuş ölümlerini ve buna bağlı enerji kesintilerini yüzde 76 oranında azaltmayı başardı.

Toroslar EDAŞ, faaliyetlerini doğaya ve canlıların yaşamına da en üst düzeyde hassasiyetle gerçekleştirmeye devam ediyor.

#kuş ölümleri #Toroslar EDAŞ #Yalıtımlı hat
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