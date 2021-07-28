Toroslar EDAŞ, Gaziantep’i bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalar yaptı.

Verilen bilgiye şirket, Gaziantep’te hizmet verdiği 9 bin 393 trafo ve 18 bin 765 kilometre uzunluğunda hatta sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Gaziantep için Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye’de 7 bin 622 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 122 pano ile 87 trafo ve 69 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 356 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Gaziantep’te hizmet verdiği 800 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 243 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden şirket ekipleri, kentte 920 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 25 elektrik panosu ve 81 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirketin 2021 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdiğini açıklandı.

7/24 hizmet sunan şirketin, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ettiği belirtildi.

Şirketin, Gaziantep’te bakım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden süreceği vurgulandı.