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Torba kanun teklifi TBMM’den geçti

AK Parti Bursa Milletvekili, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç ve AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan ‘torba kanun teklifi’, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifine göre, TCDD’nin bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer alan devlet finansman açıklarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesinin süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak. Bu süreyi 10 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkili olacak.

Ekonomi 04.03.2021, 17:28
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Torba kanun teklifi TBMM’den geçti

AK Parti Bursa Milletvekili, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç ve AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan ‘torba kanun teklifi’, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifine göre, TCDD’nin bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer alan devlet finansman açıklarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesinin süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak. Bu süreyi 10 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkili olacak.

Kabul edilen ‘torba kanun teklifi’nde hem Türkiye’yi hem de özelde Bursa’yı ilgilendiren hususların yer aldığını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, “Bildiğiniz gibi Bursa çok yönlü bir şehir, dolayısıyla ihtiyaçları da çok farklı alanlarda olabilmekte. Sanayide Bursamızın konumundan bahsederken, ülke sınırları dışına taşan, dünyayla rekabet eden bir üretimden bahsediyoruz. Ayrıca yaz, kış, doğa, inanç ve kültür turizminde sahip olduğu potansiyelin yanı sıra, tarımsal üretim ve hayvancılık gibi alanlarda da öncü bir konumdayız. Çabamız ve gayemiz Bursamızı her zaman daha ileriye taşımak, şehrimize ve ülkemize layıkıyla hizmet edebilmektir. Kanun teklifine göre, TCDD’nin bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer alan devlet finansman açıklarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak. Bu süreyi 10 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkili olacak. Bu teklifle TCDD’nin yapacağı yatırımların hazine tarafından desteklenerek devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında 200 kilometre/saat hıza uygun yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı ile ilgili konuşan Kılıç, “Proje tamamlandığında YHT’le hem Ankara-Bursa, hem de Bursa-İstanbul yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır. Bursa ve Bilecik hızlı tren hattı ile çevre illerdeki otomotiv, makine, madencilik ve kimya sektörlerine hizmet verilerek bu bölgelerdeki imalatların demiryolu ile taşınması sağlanacaktır. Projenin Bandırma Limanına kadar uzatılması ile yıllık 4,5 milyon ton yük taşıması ile 6 milyon yolcu taşıması hedeflenmektedir. Bilindiği gibi telekomünikasyon hizmetleri ülkemizde özel sektör eliyle yürütülmektedir. Ancak bu hizmetlerin ulaşılabilir olması kamunun yükümlülüğündedir. Yani Devlet vatandaşlarının bu hizmetlere adil, eşit ve makul ücretlerle erişimini sağlamakla yükümlüdür. Yapılacak bu düzenlemeyle ülkemizde bulunan telekomünikasyon şirketlerinin, hizmetten mahrum kalan yahut istenilen düzeyde hizmet alamayan bölgelere yatırım yapmalarının sağlanması hedeflenmektedir. BTK tarafından düzenlenen ve denetlenen söz konusu alt yapı projelerinin sonuç odaklı ve etkin şekilde yürütülmesi için bir takım bürokratik zorluklar ortadan kaldırılıyor. Böylece söz konusu hizmetlerin bütün yurt sathında düzgün bir şekilde dağıtılması, ülkemizin her bölgesinde fırsat eşitliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bursa’mızın ücra bölgelerinde ve kırsal mahallelerinde de karşılaştığımız telekomünikasyon ve internet alt yapısı ile ilgili sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi hedeflenmektedir. Özellikle salgın döneminde etkinliği artan, insanımız için vazgeçilmez hale gelen internet hizmetleri için gereken altyapı bu sayede çok daha hızlı ve etkin bir şekilde planlanarak inşa edilebilecektir” diye konuştu.

Bursa sınırlarında hayvancılık yapan vatandaşları ilgilendiren bir diğer gelişmenin daha yaşandığını belirten Kılıç, “Nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilecek ve bu hayvanlar karantina altına alınacak. Bu kapsamda tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması halinde; gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar hariç olmak üzere tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilecek ve sahibine teslim edilecek. Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalanması durumunda kestirilmeyecek, sahibinin bilgisi dahilinde karantina altına alınacak. Karantinayla ilgili konular, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek. Bu önlemler, insan, bitki ve hayvan sağlığı ile çevre için doğrudan ya da dolaylı herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmayacak şekilde uygulanacak. Bu iş ve işlemler için yapılacak tüm masraflar sahibi tarafından karşılanacak. İmha ve itlaf halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca herhangi bir tazminat ödenmeyecek” şeklinde konuştu.
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