‘Topraktan tezgaha kendir ipinin serüveni’ adıyla Rize’de uygulama merkezi açıldı

‘Topraktan tezgaha kendir ipinin serüveni’ adıyla Rize’de bir uygulama merkezinin açıldı.

2016 yılında yetiştirilmesi kontrollü olarak serbest bırakılan ve 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "İnşallah Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz" açıklamalarıyla gündeme gelen kenevir ekiminin ardından Rize’de çeşitli projeler hayata geçmeye başladı. Bu projelerden biri de kadınlara yönelik atölyeler oldu. Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Çataklıhoca Mahallesi’nde kurulan ‘Topraktan tezgaha kendir ipinin serüveni’ atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Merkez kendir ipi üzerine olunca açılışta da kurdela yerine kenevirden yapılan ip kesildi. Açılışa Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Genç, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve kursiyerler katıldı.

Açılışa katılarak proje hakkında açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber kendir ipinden yapılan Rize Bezi dokumalarına dikkat çekerek “1950’li yıllara kadar bu bölge kenevir üretim merkezlerinden birisi. Sonrasında değişik nedenlerle gerilediğini görüyoruz. Kenevirden üretilen Rize Bezi, bizim çok eski, çok geleneksel Evliya Çelebi ve Katip Çelebi’nin eserlerinde bahsedilen feretikomuzu yeniden canlandırıyoruz. Feretiko bu bölgede üretilen ancak saraylarda bile kullanılan bir dokuma türü hem de bu bölgenin önemli bir değeri. Bizim içinde çok değerli olduğundan bu tip projeleri yapmaya, desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Kursiyerlerden Elif Yıldız ise doğal ürünlere rağbetin arttığını bu nedenle feretiko ürünü olan Rize Bezlerine de rağbet olduğunu kaydederek “Bir geleneğimizi yeniden ortaya çıkarıyoruz. Herkesten destek bekliyoruz. Bu bize maddi ve manevi katkıdır, evimize bir gelirdir. Eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz işlerdi. Bizde çocukluğumuzdan biliyoruz. Bizde şimdi yapmaya başladık ve bunu ilerletmek istiyoruz. Şu anda dış giyim üzerine çalışıyoruz ama biraz daha çalıştıkça iç giyime de döneceğiz. Piyasa ürünlerinden daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Bütün her şey de doğala dönüş başladı, yediğimiz içtiğimiz ürünlerde doğal arıyoruz. Neden giyimde de bu olmasın. Çocuklarımız hep alerji hastası oldu” ifadelerini kullandı.