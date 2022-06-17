Toprak Mahsulleri Ofisi yönetimi hasat bölgesinde

Hububat alım fiyatlarının açıklanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ve beraberindeki heyet, hasadın başladığı ve başlamak üzere olduğu bölgelere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Hububat alım fiyatlarının açıklanmasının ardından TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, beraberinde Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı Gökhan Gürbüz ve Ticaret Dairesi Başkanı Çağatay Maraş ile Aksaray, Adana ve Hatay’da hasadın başladığı ve başlamak üzere olduğu bölgeleri ziyaret etti. Alım sürecini sahadan yöneten Genel Müdür Güldal, hasat bölgelerinde incelemelerde bulunarak, notlar aldı. Bölgelerde görevli personelle de bir araya gelen Güldal, mevcut duruma ilişkin bilgiler alarak, yapılması gerekenlere ilişkin talimatlarını iletti.

Programına Hatay ile başlayan ve buradaki temasları sonrasında Adana’ya geçen Güldal, Adana Ticaret Borsasındaki toplantıya katıldı. Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Güldal, devletin her zaman üretici, sanayici ve tüketiciyi desteklediğini söyledi. Güldal, şunları kaydetti:

“Buğday hasadını tamamlayan ve ürünlerini TMO’ya satan üreticilerimiz, 10 gün içinde ürün bedellerini alacaklar. Bakanlığımızın verdiği hububat alım primi ise yeni ekim dönemi öncesi yine bu sene içinde üreticilerimizin hesabına yatırılacak. Biz buğdaya pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Üreticilerimizin alın terini yerde bırakmadık, bırakmayacağız. TMO olarak tüm hazırlıklarımız tam. Üreticilerimiz ürünlerini istedikleri zamana randevu alarak bize teslim edebilirler. Bölgeyi dolaşarak gözlem yapıyoruz. Gözlemlerimizi derleyip topluyoruz. Biz sektörün görüşlerine önem veren bir kurumuz. TMO olarak aldığımız kararlarda gözlemlerimiz başta olmak üzere yaptığımız teknik çalışmalar ve siz değerli sektör paydaşlarının görüşleri etkili oluyor. Ülkemiz ve milletimiz için çalışan TMO, süreci bu şekilde yönetiyor.”

Programının devamında Çukurova Un Sanayicileri Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılan TMO Genel Müdürü Güldal, burada üretici temsilcileriyle birlikte hem mevcut durum hem de TMO’nun un regülasyon çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TMO’nun uygulamakta olduğu politikalarla ilgili bilgiler aktaran Güldal, daha sonra Adana Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti.

Adana temaslarını tamamlayan Güldal, daha sonra Aksaray’a geçti. Aksaray’da henüz hasadın başlamadığına dikkat çeken Güldal, “Burada hasat öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Ekiplerimizi yerinde denetledik. Mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik ve mevcut durumu değerlendirdik” dedi.