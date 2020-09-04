Toplu konutların nüfusu da bütçesi de belediyelerden fazla

Son 20 yılda apartmanların yerini toplu konut projeleri, siteler ve rezidanslar almaya başladı. Apartmanlara oranla daha fazla insanın bir arada yaşamasını gerektiren bu yapıların yönetimleri de oldukça önemli hale geldi. Genellikle site sakinleri arasından seçilen site yöneticileri, yeterli tecrübeye sahip olmadığında birçok anlaşmazlık meydana geliyor. Konuyla ilgili yargıya taşınan birçok dosya konusu da bulunuyor.

Bu durumun sitelerdeki yaşam kalitesini düşürdüğüne dikkate çeken Timtaş Yönetim A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akay, konut projelerinde profesyonel yönetim şirketlerine daha fazla ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Bazı Sitelerin Nüfusu da Bütçesi de Belediyelerden Daha Fazla!

Günümüzde birçok sitenin belediyelerden hem nüfus hem de bütçe olarak daha büyük bir hale geldiğini söyleyen Akay, sitelerdeki toplumsal yaşamın ve düzenin sağlanmasında yöneticilere büyük iş düştüğünü belirtti.

Akay, “Türkiye’de elli, yüz daireli siteler olduğu gibi binlerce daireden oluşan siteler de var. 5bin dairelik bir sitede yaklaşık 15-20 bin nüfus bir arada yaşıyor demektir. Bu aynı zamanda yüksek bir bütçe anlamına da geliyor. Site yönetimi, insan odaklı bir hizmet sektörü. Bu denli büyük bir bütçenin ve nüfusun idare edilmesi ciddi anlamda uzmanlık ve yoğun mesai gerektiriyor. Ortak yaşamın en kaliteli ve en ekonomik şekilde yürütülmesini sağlamak gerekiyor. Sitedeki ortak yaşam, otopark, yüzme havuzları, hamam, sauna gibi sosyal alanlar, spor alanları, oyun alanları, güvenlik, asansör, ortak sahanlık vb. birçok konuda site yönetim şirketlerine büyük iş düşüyor.” diye konuştu.

Kat Mülkiyeti Kanunu Güncellenmeli

Türkiye’de profesyonel site yönetim hizmeti ihtiyacının her yıl daha fazla arttığını ifade eden Akay, “Ülkemizde 1965 yılında yürürlüğe giren, yıllar içinde bazı düzenlemeler yapılarak günümüze gelen Kat Mülkiyeti Kanunu, bir an önce günümüz şartlarına uygun olarak güncellenmeli. Mevzuat açısından oluşan belirsizlikler, sitelerde farklı sorunlara neden olabiliyor. Büyük siteleri minyatür bir belediye gibi düşünmek gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Akay, mevzuat eksikliklerinin giderilmesi ile birlikte profesyonel site yönetim hizmet sektörünün önümüzdeki dönemde Türkiye’nin en ciddi hizmet sektörleri arasında yer alacağını sözlerine ekledi.