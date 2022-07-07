Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan ayran üretimi yüzde 36,6, tereyağı üretimi yüzde 8,3, içme sütü üretimi yüzde 6,2, yoğurt üretimi yüzde 5,9 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 3,6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 891 bin 709 ton inek sütü toplandı. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan ayran üretimi yüzde 36,6, tereyağı üretimi yüzde 8,3, içme sütü üretimi yüzde 6,2, yoğurt üretimi yüzde 5,9 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 3,6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 azaldı.

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 41,2, ayran üretimi yüzde 30,7, yoğurt üretimi yüzde 4,1 artarken; içme sütü üretimi yüzde 6,5, inek peyniri üretimi yüzde 5,2 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,8 azaldı.

Bir önceki ay 858 bin 870 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında yüzde 3,8 artarak 891 bin 709 ton oldu.

Bir önceki ay 121 bin 843 ton olan içme sütü üretimi Mayıs ayında yüzde 6,4 artarak 129 bin 683 ton olarak gerçekleşti.