Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 132,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 128,7, inşaat ciro endeksi yüzde 78,1, ticaret ciro endeksi yüzde 132,6, hizmet ciro endeksi yüzde 167,3 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 4,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 4,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,3, ticaret ciro endeksi yüzde 3,5, hizmet ciro endeksi yüzde 7,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 1,4 azaldı.