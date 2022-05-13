Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Mart ayında yıllık yüzde 112,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 126,4, inşaat ciro endeksi yüzde 83,2, ticaret ciro endeksi yüzde 102,3, hizmet ciro endeksi yüzde 130,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 8,4 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı Mart ayında aylık yüzde 8,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,9, inşaat ciro endeksi yüzde 9,1, ticaret ciro endeksi yüzde 8,6, hizmet ciro endeksi yüzde 10,9 arttı.