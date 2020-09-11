Toparlanma çabaları cılız kalıyor
ÜNLÜ & Co'mment: “Toparlanma çabaları cılız kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.
|
ABD’de teknoloji hisselerinde yaşanan satışın devam etmesi ile piyasalar denge bulmakta zorlanıyor. Volatilitenin hâlâ yüksek seviyelerde olması dikkat çekerken zaman zaman artan tepki alımlarına karşın risk iştahının çok canlı olmadığını söylemek mümkün. Bu da günün sonunda güçlü rakamlar görmemizin kolay olmadığına işaret ediyor. Makroekonomik veri açısından ise yoğun bir günde bulunuyoruz. İçeride Temmuz ayı cari işlemler dengesinin açıklanacağı günde yurtdışında ise Almanya ve ABD TÜFE rakamları öne çıkıyor. Cari işlemler dengesinin 2 milyar dolar civarında açık vermesi bekleniyor. Beklentilere paralel bir rakam oluşması durumunda 12 aylık açık 11,1 milyar dolardan 15,1 milyar dolara yükselecek. Almanya’dan gelecek veri nihai rakam olduğu için anlamlı bir piyasa etkisi yaratmasını beklemiyoruz. Diğer taraftan ABD TÜFE verisinin olası etkisinin ise Fed’in enflasyona ilişkin yaklaşımını değiştirmesi nedeniyle önceki aylara kıyasla çok daha limitli kalmasını bekliyoruz. Bu noktada yıllık bazda rakamın %1,0’den %1,2’ye çıkacağı öngörülse de risk iştahına önemli bir yansıması olmayacağını tahmin ediyoruz.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul sınırlı değer kazanımları ile destek arıyor. 200 günlük hareketli ortalamasını aştıktan sonra küçük çaplı da olsa yukarı yönlü hareket etme eğilimini koruyan BIST-100 endeksi belirgin bir momentuma ulaşamamış olsa da teknik açıdan daha dirençli kalmaya çalışıyor. Özellikle önemli bir direnç olarak gördüğümüz 1100 seviyesinin kalıcı olarak aşılması halinde endeksin göreceli olarak daha ılımlı bir patikada hareket edebileceğini söyleyebiliriz. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda endeksin bir sonraki hedefinin ise 1120 puan olmasını bekleriz. Aşağıda ise 200 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 1088 puanı ilk önemi destek olarak görüyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD ECB sonrasındaki kazanımlarını koruyamadı. ECB dün sona eren toplantısında beklendiği gibi politika faizi oranını %0,0, mevduat faizi oranını ise -%0,50 seviyesinde tuttu. Merkez Bankası faiz oranlarının enflasyonun %2 hedefine yeterince yaklaşana kadar mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmaya devam edeceğine vurgu yaparken PEPP programının ise 1,35 trilyon EUR’luk toplam büyüklük çerçevesinde kullanılmaya devam edileceği belirtildi. ECB’nin 2022 yılı için enflasyon tahminini değiştirmeyerek %1,3 olarak koruması ise dikkat çekti. Bu rakamın aşağı yönlü revize edilmesi durumunda daha fazla destekleyici adımın geleceğine yönelik güçlü bir beklenti vardı. Diğer taraftan yapılan açıklamada Merkez Bankası’nın kur hedefinin olmadığının belirtilmesi ise güçlü EUR’ya müdahale edilebileceğine yönelik beklentileri boşa çıkarırken pariteye belirgin şekilde güç kazandırdı. Teknik açıdan kısa vadede paritenin 1,19’u aşıp aşamayacağını izleyeceğiz.
TL’de denge arayışı sürüyor. Son dönemde belirgin şekilde yukarı yönlü bir eğilim izleyerek 7,50 sınırına kadar yükselen USD/TL dün ise paritedeki yükselişin de desteği ile çok daha ılımlı bir seyir izledi. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden sınırlı da olsa pozitif ayrışan kur üç günlük aranın ardından ilk kez 7,45 seviyesinin altını gördü. Şimdilik büyük resimde anlamlı bir değişim görmüyor olsak da bu bölgede daha fazla kalınması durumunda teknik açıdan kurun 7,40’a doğru geri çekilme potansiyeli kazanabileceğini söylemek mümkün. Öte yandan TCMB'nin net uluslararası rezervleri 4 Eylül Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 4,6 milyar dolar düşüşle 18,6 milyar dolara geriledi.
Kaynak: Matriks
Ons altın yukarı yönlü denemelerini sürdürüyor. Özellikle son iki işlem gününde daha belirgin bir şekilde yukarı yönlü hareket eden ons altın 1950 dolar seviyesinin üzerini test etmeye başladı. Ancak şimdilik büyük resimde anlamlı bir değişim olduğunu söylemek zor. Öyle ki ons altın Ağustos ayı başından bu yana alçalan bir kanal içerisinde hareket ediyor. Bu direncin aşılması için öncelikle 1960 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan Mart ayı başından bu yana devam eden yukarı yönlü trendin bozulmaması için ise altının 1940 doların üzerinde kalıcı olması teknik görünüm açısından önem arz ediyor.
|İmsak
|05:06
|Güneş
|06:34
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:39
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Osmanlıspor
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Boluspor
|0
|0
|11. Bursaspor
|0
|0
|12. Eskişehirspor
|0
|0
|13. Giresunspor
|0
|0
|14. Menemen Belediyespor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0