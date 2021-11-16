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Tonlarca bitkisel atık ekonomiye kazandırılacak

Sarıcakaya ilçesinde, bitkisel atıkların toplanıp ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan “Bitkisel Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürüp Katma Değer Kazandırıyoruz” projesi kapsamında kompost cihazı alımı için imzalar atıldı.

Ekonomi 16.11.2021, 10:20
Tonlarca bitkisel atık ekonomiye kazandırılacak

Sarıcakaya ilçesinde, bitkisel atıkların toplanıp ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan “Bitkisel Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürüp Katma Değer Kazandırıyoruz” projesi kapsamında kompost cihazı alımı için imzalar atıldı.

Bitkisel atıkları toplayarak kompost üretecek olan Sarıcakaya Belediyesi, bu amaçla geliştirdiği “Bitkisel Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürüp Katma Değer Kazandırıyoruz” projesiyle hibe almaya hak kazandı. Yeni bir çevreci projeyi hayata geçirmeye hazırlanan Sarıcakaya Belediyesi, ilçedeki 14 mahalleden toplayacağı bitkisel atıkları kompost ünitesinde dönüştürerek yeniden toprağa kazandırmayı hedefliyor.

Mobil Kompost ünitesi kurularak, ilçedeki tüm mahallelerden toplanacak sera bitkisel atıkların, toplanmasıyla, aylık 6 bin kilogram organik gübre elde edilmesinin hedeflendiğini belirterek sözlerine başlayan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, “İlçemizde kayıtlı örtü altı ve açık alanda tarım yapılan 10 bin 76 dekar ekili alan bulunmaktadır. Ekili alanları incelediğimizde domates üretimi 3 bin 500 dekar ile ilk sırada yer almaktadır. 3 bin 500 dekar üretim yapılan domates ekim alanlarından yıllık 10 bin 500 ton atık çıkmaktadır. Bu atıklar genelde Sakarya Nehri yakınına gelişigüzel istiflenmekte burada çürümeye terk edilmektedir. Bu durum ilçe halkı için büyük bir probleme dönüşmektedir. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi ilçemizde bitkisel atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilerini kontrollü olarak bertaraf etmek, atık toplama tekniklerinde iyileştirme yapmak, toplanan atıkların geri dönüşümünü sağlayacak tesislerin oluşturulması için yeni projelerin geliştirilmesi son derece önemli bir konudur. Projemiz ile ilçemizde oluşan atık miktarının ilk aşamada seralarda sezon sonunda oluşan domates atıklarının bertaraftı sağlanması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Kompost gübreye dönüştürülecek atıklar Sarıcakaya çiftçisine organik gübre olarak dağıtılacak. Proje kapsamında kompost cihazı alımı için yüklenici firma yetkilisi Mehmet Özbakır ile Başkan Çam sözleşmeye imza attı. Çam, imza töreni sonrasında projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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