Tolga Andaç: “Gayrimenkulde öncelik binanın sağlamlığı oldu”

Mülk Kaynak Gayrimenkul’ün kurucusu Ankaralı iş insanı Tolga Andaç, Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından Gayrimenkulde öncelliğin binanın sağlamlığı olduğunu ifade etti.

Ankara’da faaliyet gösteren Mülk Kaynak Gayrimenkul’ün kurucusu Tolga Andaç, 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin gayrimenkul sektöründe öncelikleri değiştirdiğini söyledi.

Andaç, “Yaşadığımız acılar henüz çok taze. Ancak şimdiden bu büyük felaketin sektörde yeni bir sayfa açacağını söylemek mümkün. Daha şimdiden etkilerini görmeye başladık. Alıcılar konutta lüks detaylar aramak yerine zemin etüdü yapılmış mı, deprem yönetmeliğine uygun mu, gerekli denetimlerden geçirilmiş mi; bunları sormaya başladı. Bundan böyle gerek alıcıların gerekse de müteahhitlerin öncelikleri artık depreme endeksli olacaktır” dedi.

“Yüksek katlı yapılar cazibesini kaybetti”

Büyük şehirlerde sayıları her geçen gün artan gökdelenlerin ve lüks detaylarla donatılmış kalabalık rezidansların bir zamanlar alıcılara çok cazip geldiğini ifade eden Tolga Andaç, “Bazı müşterilerimiz için yüksek katlı binalar, lüks yapılar öncelikliydi. Depremle birlikte bunlar cazibesini kaybetti. Alçak katlı binalara rağbet arttı. Eski binalarda zemin ve giriş katlara olan talep de azaldı” şeklinde konuştu.

“Hiçbir rant insan hayatından önemli değil”

Tolga Andaç, “Bu yaşadığımız büyük kayıplar rantın, denetimsizliğin, duyarsızlığın ne kadar büyük felaketlere yol açtığını acı bir şekilde yüzümüze çarptı. Sektör temsilcileri olarak bizler vatandaşlarımıza zaten güvenli yapıları tercih etmelerini, bu konuda kendilerinin de sorumluluk almaları gerektiğini anlatıyorduk. Artık daha güçlü anlatmaya devam edeceğiz. Hiçbir rant insan hayatından daha önemli değildir. Belediyeler de üzerlerine düşen denetim görevini ivedilikle yerine getirmeli, riskli yapıları tespit edip güçlendirme ya da dönüşüm çalışmalarını acilen başlatmalı” diye konuştu.