TOKİ’nin indirim kampanyasından 26 bin 306 kişi yararlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ’borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim’ kampanyasından 26 bin 306 kişi yararlandı. Kampanyadan yararlananların yüzde 81,12’si borçlarını kişisel tasarrufları ile kapattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) konut ve iş yeri sahipleri için 22 Mart-19 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan indirim kampanyasından 26 bin 306 konut ve iş yeri alıcısı faydalandı.

2020 yılı sonuna kadar satışları gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2020 yılı itibariyle başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri için yapılan yüzde 22 indirim kampanyasına vatandalar yoğun ilgi gösterdi. Bir önceki dönemde kampanyadan 15 bin 312 konut ve iş yeri alıcısı yaralanırken, bu dönemki kampanyadan 26 bin 306 kişi yaralandı. Kampanya çerçevesinde bütün borcunu kapatan 23 bin 34 kişi kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

Esnek ödemeden 3 bin 272 kişi yararlandı

İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25’nden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 3 bin 272 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 22 indirimden faydalandı. Böylelikle kampanyaya katılan 26 bin 306 konut iş yeri alıcısının 23 bin 34’ü bütün borcunu, 3 bin 272 kişi de borcunun belirli kısmını kapattı.

191 arsa alıcısı faydalandı

Kampanya çerçevesinde geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde 10 indirim yapıldı. 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan arsa borç kapatmalarından 191 arsa alıcısı borcunun tamamını kapatarak yüzde 10 indirimden yararlandı.

Kişisel tasarrufla borçlar kapatıldı

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 81,12’si borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı. Kişisel tasarruflarla gelen borç kapatma piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.