TOKİ’nin dev sosyal konut projesi sektör temsilcileri ve vatandaşları heyecanlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştı. Dar gelirli aileler için TOKİ, tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Sektör temsilcileri, inşa edilecek olan konutların inşaat sektörüne nasıl bir etki oluşturacağına dair değerlendirmede bulunurken, vatandaşlar ise bu projeden dolayı heyecanlandıklarını söyledi.

İnşaat sektörü ve iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ müjdesinin ardından piyasada dengelerin nasıl seyredeceğine ilişkin açıklamada bulundu. Proje de 4010 konutun yapılacağı Diyarbakır’da, sektör temsilcilerinden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkan adayı iş adamı Musa Karagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOKİ açıklamasını olumlu bulduğunu, piyasada arz talep ilişkisinin artacağını söyledi.

Firmaların son zamanlarda daire satmakta zorlandığına değinen Karagöz, “Firmalarımız daire satmakta büyük sıkıntılar çekiyor. Arz talep yapılamadığı için alıcı da daire sahibi olamıyor. Bundan dolayı bir iyileştirme olacağını bekliyorduk. Açıklanan sosyal konut projesinin ciddi anlamda piyasaya pozitif etkisi olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği TOKİ projesinin satılık ve kiralık dairelere etkisinin olacağına dikkat çeken Karagöz, “Satılık ve kiralık dairelerde kesinlikle düşüş sağlanacak. Sektör pozitif bir hava yakaladığı takdirde satılık ve kiralık daire fiyatları da düşecek. Buna örnek verirsek, güzel bir proje açıklandığı zaman insanlarımız elindeki malı ucuza satıp gerçekleşen projeye yönelir. Açıklanan proje de halkımız için bir umuttur” diye konuştu.

Açıklanan projenin alt sektöre de pozitif etki sağlayacağını belirten Karagöz, alt sektörde durgunluğun canlanacağını ifade etti. Karagöz, “Alt sektörde hazır beton firmaları başta olmak üzere, bunlara bağlı olarak taşeronlar, tedarikçiler ve hırdavatçılar, olumlu yönde etkilenecektir. TOKİ’ye bağlı ciddi yatırımlar oluyor. Alt sektörde geçtiğimiz aylardan bu yana bir durgunluk vardı. Umarım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını yaptığı TOKİ müjdesiyle ilgili alt sektöre pozitif bir hava yansır” ifadelerinde bulundu.

Açıklanan TOKİ projesinin enflasyona olumlu yönde etki oluşturacağını ifade efen Karagöz, “Buna benzer projelerin daha fazla üretilmesini umut ediyoruz. Çünkü işçisinden tut işverenine kadar para kazanmış oluyor. Bunun en büyük olumlu yanı da enflasyonun pozitif yönden etkilemesidir” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin açıklanmasının ardından vatandaşlar da ev sahibi olmak için heyecanlandıklarını dile getirdi,