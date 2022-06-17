TOKİ’den Trabzon’a yeni yatırımlar

TOKİ’nin en çok yatırım yaptığı şehirler arasında yer alan Trabzon’da yeni projelerin ihale tarihleri belirlendi. Uzungöl Millet Bahçesi’nin ihalesi 3 Ağustos’ta, Ortahisar Çimenli Mahallesi’nde 327 sosyal konut projesi ve Yeşilköy Mahallesi’nde yapılacak 84 konutun ihalesi ise 21 Temmuz’da yapılacak. Ayrıca Ortahisar Millet Bahçesi’nin ikinci etabının ihalesi 16 Haziran’da yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Trabzon’a rekor miktarda yatırım yapıldı. Halihazırda yatırım miktarı 633 milyon 816 bin lirayı aşan konut, dükkan, mescit, terminal binası, gençlik merkezi gibi sosyal yapı projeleri çerçevesinde 863 konut, 90 dükkan, 25 iş yeri, üç hükümet konağı, mescit, terminal binası ve okul tadilatları yapılıyor.

TOKİ tarafından Trabzon’a son 19 yılda güncel rakamlarla 4 milyar 588 milyon lira tutarında yatırım yapıldı. Hastaneden okullara, hükümet konağından konuta, iş yerlerinden Millet Bahçesi’ne kadar farklı alanlarda Trabzon’a yüzlerce eser kazandırıldı. Bu yatırımların içerisinde 8 bin 315 konut, 2 hastane, 5 kamu hizmet binası, 7 okul, 4 spor salonu, 12 ticaret merkezi, stadyum, 2 sevgi evi, 2 aile sağlık merkezi ve diğer sosyal donatılar yer alıyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çömlekçi’de TOKİ, 130 daire, 19 dükkan ve 423 araç kapasiteli kapalı otoparkın yer aldığı 90 bin metrekarelik ilk etaptaki çalışmasını bu yıl tamamlamayı hedefliyor. Projeyle Karadeniz yöresinin renkleriyle uyumlu özgün bir yerleşim hayata geçirilecek. 3 bin 500 metrekare yeşil alana sahip projenin 11 bin metrekarelik ikinci etabında ise yıkım çalışmaları devam ediyor.

40 afet konutunun inşa edildiği Of ilçe merkezinde önemli bir yenileme projesi başlatan TOKİ, içinde dükkan, ofis ve konut alanları bulunan proje çerçevesinde ticari faaliyetini sürdüren esnaf için 94 dükkan ve 27 ofis yapacak. Ayrıca eski terminal alanında 25 dükkan daha inşa ediliyor. TOKİ, Yomra’da 511 konut ve 24 dükkanlı ticaret merkezini de tamamladı. Trabzon Bahçecik’te 40 konut ve 11 dükkan, Çaykara’da 85 konut ve 45 dükkan, Maçka Esiroğlu Mahallesi’nde 144 konut, Çömlekçi Mahallesi’nde 106 konut ve Ortahisar İnönü Mahallesi’nde 38 konutun inşası sürüyor. Araklı Özgen Mahallesi’ndeki 278 konut ise hak sahiplerine teslim edildi. Ortahisar ilçesi Çimenli Mahallesi 327 sosyal konut projesi ve Yeşilköy Mahallesi’nde yapılacak 84 konutun ihalesi ise 21 Temmuz’da yapılacak.

TOKİ ile daha yeşil Trabzon

TOKİ, çevre yatırımları çerçevesinde kentte üç millet bahçesini de vatandaşların hizmetine sundu. İçinde yürüyüş ve koşu yolları, spor alanları, dinlenme ve piknik alanları, renk ve koku bahçeleri, millet kıraathanesi, tematik bahçeler ve biyolojik göletin bulunduğu 24 bin metrekare büyüklüğündeki Akçabat Millet Bahçesi’nin yanı sıra 33 bin metrekarelik Vakfıkebir Millet Bahçesi ve eski Avni Aker Stadı alanında projelendirilen 67 bin metrekarelik Ortahisar Millet Bahçesi, önemli çevre yatırımları arasında yer alıyor. İlk etabı tamamlanan Ortahisar Millet Bahçesi’nde kütüphane, kafeterya, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş yolları ve ihtiyaç duyulan diğer donatıları ile 960 ağaç, 30 bin 44 çalı ve 32 bin metrekarelik çim alanı bulunuyor. Millet bahçesinin ikinci etabının ihalesi 16 Haziran’da yapılacak.

Yerel dokuyla uyumlu projeler

Zağnos ve Tabakhane dönüşüm projelerinin yanı sıra 200 yataklı Akçabat Devlet Hastanesi, 400 yataklı Yomra Kaşüstü Hastanesi ile yerel dokuyla uyum içinde sağlık merkezleri, sevgi evleri, pansiyonlar, iş yerleri, sosyal tesisler ve sanayi siteleri inşa edilen kentte Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Stadyumu sporseverlere hizmet veriyor.