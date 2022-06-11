TOKİ’den Başkente yeni konutlar

TOKİ’nin Ankara Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde yapacağı yeni konut projelerinin ihale tarihleri belli oldu. Gölbaşı projesinin ihalesi 24 Ağustos’ta, Çubuk projesinin ihalesi ise 26 Temmuz tarihinde yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara’da da sosyal konuttan kamu binalarına, okullardan hastanelere kadar birçok projeyi hayata geçirdi.

Türkiye’nin dört bir yanında inşa ettiği yatay mimarili sosyal konutlar ile dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ, Başkentte yeni projelerine hayata geçiriyor.

Ankara’nın Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde inşa edilecek konutların ihale tarihleri belirlendi. Gölbaşı Gerder mahallesinde yapılacak 545 konut ve 18 dükkanlı ticaret merkezinin ihalesi 24 Ağustos 2022 tarihinde, Çubuk’ta inşa edilecek 503 konut ve 12 dükkanının ihalesi de 26 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Az katlı konutlar

Yatay mimarinin esas alındığı Gölbaşı projesinde konutların yükseklikleri zemin+3 olacak. Ankara Gölbaşı projesiyle sosyal donatıları, spor ve oyun alanı, parkı ve peyzajıyla yeni bir yaşam alanı oluşacak.

Mahalle kültürü yaşayacak

503 konutun yapılacağı Çubuk projesinde ise mahalle kültürü yaşayacak. Esnafla vatandaşların iç içe olacağı projenin zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, ahşap görünümlü cephe kaplamaları uygulanacak.

TOKİ’den Başkente 89 bin 714 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara’da toplamda 89 bin 714 konut projelendirildi. Bu konutların 82 bin 425’i tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilirken 7.300 konutun inşaatı devam ediyor.

Başkentte kentsel dönüşüm projeleriyle, çarpık kentleşme sonucunda yaşanamaz hale gelen bölgeleri yaşanabilir çevrelere dönüştürmeye devam eden TOKİ, inşa ettiği konutlarla vatandaşları hem güvenli yapılara kavuşturuyor hem de yeşil alanları, çocuk parklarıyla sağlıklı yaşam alanları oluşturuyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında Kuzey Ankara projesinden, Sincan’a, Altındağ’dan Mamak ilçesine kadar bir çok alanda kentsel yenileme faaliyetlerini başlatan TOKİ, planlanan yaklaşık 46 bin konutluk Kentsel Dönüşüm Projesinin 38.300’ü tamamladı.

TOKİ, konutların yanında ticari, eğitim, kültür, sağlık ve kamu hizmet binaları başta olmak üzere çok sayıda sosyal donatıyı Ankara’ya kazandırdı. Bu kapsamda 23 kamu binası, 27 cami, 7 hastane, ticari üniteler ve okullar inşa edilerek vatandaşların hizmetine sundu.

TOKİ’den Ankara’ya 14 Millet Bahçesi

TOKİ tarafından yapılan Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden bir olan Başkent Millet bahçesi Cumhuriyet bayramının yıldönümünde hizmete açıldı. 700 bin M2 büyüklükte olan başkent millet bahçesinin, yüzde 94’ü yeşil ve açık alan olarak tanzim edilmiş, 83 ayrı türden oluşan 10.133 nitelikli ağaç ve bitki türleri ile zenginleştirilmiştir.

TOKİ tarafından Ankara’da toplamda 14 millet bahçesinin yapımı planlandı. 10 millet bahçesinin inşaatı devam ederken,3 millet bahçesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor.

TOKİ, ayrıca Ankara’nın kalbinde yer alan Yenimahalle Yakacık Hurdacılar Küçük Sanayi Sitesi de yenilenerek Başkentimize yeni bir ticari alan kazandırılmış olacak.

Bütün yatırımlarla beraber TOKİ 20 yılda Ankara’ya güncellenmiş rakamla 66 milyar 880 milyon TL’lik yatırım yaptı.