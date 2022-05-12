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TOKİ konutlarına talep artabilir

10 yıl vadeli düşük faizli kredi paketi geçtiğimiz günlerde duyurulmuş, konut almak isteyenler için büyük bir fırsat ortaya çıkmıştı. 3 ayrı paketin sunulduğu konut finansmanı hem ev alacakları hem de inşaat sektörünü ilgilendiriyor. Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım, konut kredisi sonrası artan ev fiyatlarını ve taleplerini değerlendirdi.

Ekonomi 12.05.2022, 10:44
TOKİ konutlarına talep artabilir

10 yıl vadeli düşük faizli kredi paketi geçtiğimiz günlerde duyurulmuş, konut almak isteyenler için büyük bir fırsat ortaya çıkmıştı. 3 ayrı paketin sunulduğu konut finansmanı hem ev alacakları hem de inşaat sektörünü ilgilendiriyor. Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım, konut kredisi sonrası artan ev fiyatlarını ve taleplerini değerlendirdi.

Ev almayı planlayan vatandaşlar için, birinci el ve ikinci el konutta fırsatlar sunan ‘‘konut finansman paketi’’ geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Konut kredisi faiz oranlarındaki azalış, konut satışlarında artışa sebep olması beklenirken, konut fiyatlarındaki anlık artış yatırımcılarda endişeye sebep oldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım şunları ifade etti:

‘‘2020 yılından bu yana konut satışlarında ciddi fiyat artışları söz konusu. Artan konut fiyatları beraberinde konutlara olan talebin düşmesine neden olması gerekirken 2020 yılından beri konut fiyatları artmasına rağmen konutlara olan talep de artıyor. Normalde fiyatı artan bir malın talebinin düşmesi olağan iken son yıllarda yaşanan bu pozitif ilişki hayret verici bir durum’’ dedi.

Konut Finansman Paketi’nin detayları ise şu şekilde;

-İlk Evim Konut Finansman Paketi: Birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 10 yıl vadeli, yüzde 0.99 faizli konut kredisi.

-Genişletilmiş Konut Finansman Paketi: Birinci ve ikinci el konutlarda uygulanmak üzere, 10 yıl vadeli, yüzde 0.89 faizli konut kredisi.

-İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi: 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt ederek, 36 ay vadeli toplam 20 milyar TL finansman paketi.

Konut fiyatlarında düşme yaşanmayabilir

Bakanlar Kurulu kararı ile kredilerin 0,89 ile 0,99 oranında kullandırılması, birçok yatırımcı için avantaj sağlarken konut satın almak için elinde parası olan vatandaş konut almayı daha kârlı görmekle birlikte sadece konutu almak için elinde peşinatı olan ve kredibilitesi yeterli olan vatandaşın ise yine borçlanarak konut alımına yöneleceğini belirten Yıldırım, şunları ifade etti:

‘‘Kira getirisi sağlayan konutların fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselişe geçmesinden kaynaklı borçlanma maliyetinde azalma olsa bile artan konut fiyatlarının düşeceğine işaret etmemektedir. Konut kredisine tanınan finansman kolaylığının yanı sıra inşaat sektörü için teşvik ve kredi kolaylıklarını sağlayan düzenlemelerin hayata geçirilip, finansman maliyetlerinin iyileştirilmesi gerekiyor. Ancak bu sayede konut piyasasının arz yönüne doğru konut fiyatlarında meydana gelen ciddi artışların önüne geçilebilir’’ dedi.

Diğer taraftan inşaat sektörü enflasyon ile mücadele etmekte zorlanıyor. Demir, çimento ve benzer birçok girdiye ait maliyetin tavan yaptığı dönem içerisinde yeni yapılacak konutların fiyatlarında da büyük artışların yaşanmasının olağan olduğunu belirten Yıldırım, bu durumda hem yatırımlık konut alımları yapanlar yüksek enflasyonun neden olduğu maliyet artışları hem yeni yapılan hem de ikinci el ev fiyatlarını ciddi oranda yukarı taşıyacağını vurguladı.

TOKİ öncülüğündeki konutlar, konut arzında artışa sebep olacak

Mayıs ayı başı itibarıyla yüzde 40’ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayrıldığını belirten Doç. Dr. Hakan Yıldırım, TOKİ öncülüğünde daha uygun vadelere bölünmüş ve daha ucuz konut yapımının artırılmasının, konut arzında artışa sebep olacağını ve bu sayede fiyat artışlarının önüne bir set çekilmiş olacağını vurguladı.

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