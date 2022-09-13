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TOKİ Bursa’da ilk etapta 8 bin 650 yeni sosyal konut yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde ilk etapta Bursa’da TOKİ tarafından 8 bin 650 konutun inşa edileceği öğrenildi.
Ekonomi 13.09.2022, 15:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde ilk etapta Bursa’da TOKİ tarafından 8 bin 650 konutun inşa edileceği öğrenildi.
Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’da Toplu Konut İdaresi aracılığıyla aylık 2 bin 280 ve 3 bin 187 lira taksitle 8 bin 650 konut yapılacağını açıkladı.
Sosyal konut yapılacak alanların belirlendiği ve başvuruların da yarından itibaren yapılacağı belirtildi.
240 ay vadeli dairelerin satış fiyatları 608 ve 850 bin lira arasında değişiyor. İstanbul için hane gelir sınırı 18 bin lira, Bursa’nın da aralarında bulunduğu diğer şehirler için 16 bin lira olarak açıklandı.
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