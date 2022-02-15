TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

TOKİ’nin 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacağı konutlarda alıcılar, yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek.

Konutlar için 16 Şubat 2022 Çarşamba günü, iş yerleri için 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.30’da açık artırma yapılacak.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 ve yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Niğde, Trabzon, Siirt, Osmaniye ve Zonguldak’ta satışa sunulan iş yerleri yüzde 15, 25 ve 50 peşinat ile 120 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.