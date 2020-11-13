Tokat’ta sulu tarımla ülke ekonomisine 360 milyon katkı sağlandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tokat’ta 283 bin 442 dekar arazide yapılan sulu tarım ile ülke ekonomisine 360 milyon TL katkı sağlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koyduklarını söyledi. Modern sulama ile verim artışı sağlandığına dikkat çeken Yıldız, ‘Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

Yıldız, 2020 yılı sulama sezonunda Tokat’ta toplam 283 bin 442 dekar tarım arazisinde yapılan sulu tarım ile ülke ekonomisine 360 milyon TL katkı sağlandığını söyledi. Sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiklerinin altını çizen Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz" diye konuştu.