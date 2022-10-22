Tokat’ta ’sarı altın’ hasadı başladı

Tokat’ta ’sarı altın’ olarak adlandırılan dane mısırın hasadına başlandı.

Tokat il genelinde geçtiğimiz yıl üreticisinin yüzünü güldüren mısırda ekili alan yüzde 100 arttı. Yaklaşık 200 bin dekar alanda ekilen mısırda ortalama bin 400 kilogram verim beklenirken, hava şartlarından dolayı nemin yüksek olması ise alım fiyatlarına yansıyor. Ortalama nem oranının 14-16 olması gerekirken, 20’nin üzerinde çıkması çiftçiyi olumsuz etkiliyor. Ofislerde tonu 4 bin 800 ile 5 bin 200 lira arasında değişen fiyatlarda dane mısır alımı yapılıyor.

Olumuz hava şartları verimi düşürdü

Pazar ilçesinde dane mısır alımı yapan Murat Akın, hasadın yaklaşık 10 gündür devam ettiğini söyledi. Bu yıl hava şartlarından dolayı verimin düşük olduğunu belirten Akın, "Çiftçiler mısır fiyatlarından memnun değil. Şu an 5 bin 200 liradan gidiyor, 5 bin 300 lirayı da gördüğü oluyor. Devletin açıkladığı rakamın altında gidiyor" dedi.

Hava şartlarından dolayı verimde düşüş olduğunu belirten Küçükbağlar köyü çiftçilerinden Yahya Uslu, "Biraz tonajda düşüş var, maliyetler yükseldi. Tonu 5 bin 700 olarak açıklanmıştı ama şu an neme göre bakıyorlar. Nem yüksek çıkarsa 4 bin 800’e kadar alım fiyatları düşüyor" diye konuştu.