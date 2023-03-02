Tokatlı besiciler depremzedeler için 720 küçükbaş, 3 büyükbaş hayvan bağışladı

TOKAT (İHA) – Tokat’ta hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan 720’si küçükbaş olmak üzere 723 hayvan kesilerek deprem bölgesine gönderilmeye başladı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, depremin yaralarını sarmak adına yapılan yoğun çalışmaları değerlendirdi. Tokat Belediyesi sosyal markette açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, görevlendirildiği Gölbaşı’nda depremin ilk gününden bugüne ülke genelinde olduğu gibi Tokat’tan da yapılan yardım seferberliğine dikkat çekti. Meclis toplantısında Adıyaman Gölbaşı ile kardeş şehir uygulamasını başlatacaklarını belirten Başkan Eroğlu, bölgede verilen hizmetleri değerlendirdikten sonra Tokat’ta misafir edilen depremzedeler hakkında açıklamalarda bulundu. Tokat il genelinde 13 bin 833 depremzedenin Tokat ve ilçeler dahil misafir edilmekte olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “Bunlardan 6 bin 145 kişi akrabalarının yanlarında, kiralık evlerde kalmakta. Yine kalanların bin 837’si ise ya Milli Eğitim Bakanlığı’na ait yurtlarda ya kredi yurtlara ait yurtlarda ya da otel, apartlar gibi tesislerde ya da kamu misafirhanelerinde kalmakta. Yani bin 837 kişi ev harici yurt, otel ya da misafirhane tarzı yerlerde kalmakta” dedi.

Deprem bölgesine besicilerden önemli bağış

Tokat’ta yapılan çalışma ile 720 adet küçükbaş hayvan 3 adet de büyükbaş hayvan bağışı yapıldığına dikkat çeken Başkan Eroğlu, “Ben buradan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu hayvanlarımız hepsi kesildi, parçalandı. Bunlar kıyma ve kuşbaşı haline getirildi. Soğuk hava depolarında duruyor. İlk sevkiyatımızı da deprem bölgesine bugün yapacağız. Peyderpey bittikçe bölgeye göndereceğiz. Bunları da oradaki insanlarımıza da dağıtacağız” diye konuştu.

Depremzede misafirlere toplu taşıma ve su ücretsiz olacak

Başkan Eroğlu, “Buradaki depremzede ailelerimize biz de hem su konusunda hem de toplu taşıma konusunda yardımcı oluyoruz. Toplu taşımadan ücretsiz yararlandıracağız. Bütün buradaki depremzedelerimizi aynı zamanda buradaki depremzede ailelerimize de evde kalanlara da yine ücretsiz bir su imkanını da buradan sağlıyoruz. Bunun da kararını bugün meclisimiz toplantıda değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.