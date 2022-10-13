TOGG’un şarj üniteleri hizmet vermek için gün sayıyor

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG marka araçlar için üretilen Trugo Elektrikli Şarj Üniteleri, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway’de yerini aldı. İlk etapta 180 Kw gücündeki yüksek performanslı 6 şarj ünitesinin kurulumu tamamlanırken, önümüzdeki günlerde tüm çalışmaların sonlandırılmasıyla şarj üniteleri hizmet vermeye başlayacak. Sonrasında ise yüksek performanslı 6 tane daha şarj ünitesi kurularak TOGG, Highway’de toplamda 12 adet şarj ünitesiyle vatandaşların hizmetinde olacak.

“TOGG’u çok başarılı buluyoruz”

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte şarj üniteleri de önemli bölgelerde yerini aldı. TOGG’un şarj ünitelerinin de bulunduğu bölgede aracını şarj etmek için mola veren Tevfik Talas, "TOGG’a çok önem veriyorum. Araçlardan bir tane de ben ön siparişini verdim. Özlemle bekliyoruz. Bakanlık açıklamasında bin adet şarj ünitesinin tamamlamak üzere olduklarını söylemişti. Bu ciddi bir rakam. Ama burada yaygınlığıyla beraber şarj sürelerinin kısaltılması da önem arz ediyor. Farklı araçların farklı kapasiteleri var ama ne kadar sık alanlarda ve ne kadar hızlı kapasiteyle şarj sağlayan üniteler olursa biz kullanıcılar için kolaylık sağlayacaktır. TOGG’u çok başarılı buluyoruz. Bildiğimiz kadarıyla 29 Ekim’de banttan çıkacak. Teslim edileceği zamanı bekliyoruz. Ondan sonra da keyifle kullanacağız inşallah” dedi.