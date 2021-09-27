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TOGG’dan heyecanlandırıcı paylaşım: ’Bizi izlemeye devam edin’

İSTANBUL (İHA) – Türkiye’nin yerli otomobili (TOGG)’un sosyal medya hesabından Gemlik tesisinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini gösteren bir paylaşım geldi. Heyecan uyandıran paylaşım ‘Bizi izlemeye devam edin’ notuyla yayınlandı.

Ekonomi 27.09.2021, 16:48
TOGG’dan heyecanlandırıcı paylaşım: ’Bizi izlemeye devam edin’

İSTANBUL (İHA) – Türkiye’nin yerli otomobili (TOGG)’un sosyal medya hesabından Gemlik tesisinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini gösteren bir paylaşım geldi. Heyecan uyandıran paylaşım ‘Bizi izlemeye devam edin’ notuyla yayınlandı.

Türkiye’nin yerli otomobil (TOGG)’un sosyal medya hesabından heyecanlandırıcı paylaşım geldi. Üretim sürecinde, çalışmalar planlar doğrultusunda sürüyor. Yapım aşamasında büyük ölçüde ilerleme devam ederken boya tesisi, gövde tesisi, montaj tesisi, enerji tesisi, artıma tesisi, su işleme tesisi ve giriş binası ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Görüntülerde fabrikanın giderek yükseldiği görüldü.

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