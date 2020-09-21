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TOGG’da üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU'NDA (TOGG) ÜRETİM SORUMLULUĞU MURAT AKDAŞ’A VERİLDİ
Ekonomi 21.09.2020, 10:24
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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nda (TOGG) üretim sorumluluğu Murat Akdaş’a verildi.
TOGG’da üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş’a verildi. Son olarak, 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye’de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Murat Akdaş, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren TOGG’da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.
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