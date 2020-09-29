TOGG üretim bandının 22’nci aracı Edirne’ye istendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Marmara Bölge Toplantısı’na, Edirne Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk iştirak etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu, salgın başladığından itibaren odalar, borsalar ve sektör meclisleri ile birlikte çalıştıklarını vurgulayarak “Oda-borsa başkanlarım, üyelerimizin sesini duyurdu, dertlerine tercüman oldu. Allah hepinizden, emeklerinizden ve gayretlerinizden razı olsun” dedi.

Yapılan çalışmalar sayesinde, Mart ayında 70 maddelik öneri setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. İşte en son, eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı. Yatırım Teşvik sisteminde ilçe bazlı yeni bir yapılanma başlatıldı” diye konuştu.

TOBB ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin üretim faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Bu esnada söz alan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk; milli gururumuz olan yerli otomobil projesine destek olmak amacıyla, üretim bandından çıkacak 22’nci otomobile Edirne Ticaret Borsası’nın talip olduğunu ifade etti.

Oda ve borsa başkanlarının görüşlerinin istişare edilmesiyle devam eden toplantıda, ETB Yönetim Kurulu Özay Öztürk tarafından; pandeminin tarım ekonomisine olumsuz etkileri, üretim planlaması, kuraklık, sulama altyapısının geliştirilmesi, yağlı tohumların üretimi, katma değeri yüksek ürünlerin üretim desenine ilave edilerek pazarlama altyapısının geliştirilmesi ile lisanslı depoculuk sistemindeki değişimler ve yeni uygulamalar başlıkları altında, Edirne’nin ve bölgenin sorunları çözüm önerileriyle birlikte detaylı olarak dile getirildi.