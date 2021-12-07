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TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de boy gösterecek
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
Ekonomi 07.12.2021, 10:43 07.12.2021, 10:53
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de yer alacak.
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG." ifadelerine yer verildi.
Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 6, 2021
5-8 Ocak 2022
Las Vegas, ABD#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/HyTswuN7X9