Togg, peş peşe üç deneyim merkezi daha açtı
TÜRKİYE’NİN MOBİLİTE ALANINDA HİZMET VEREN KÜRESEL TEKNOLOJİ MARKASI TOGG, KULLANICILARA DAHA HIZLI, ETKİN, KESİNTİSİZ VE VERİMLİ BİR DENEYİM YAŞATMAK HEDEFİYLE İSTANBUL, İZMİR VE ADANA’DA PEŞ PEŞE YENİ DENEYİM MERKEZLERİ AÇTI.
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, kullanıcılara daha hızlı, etkin, kesintisiz ve verimli bir deneyim yaşatmak hedefiyle İstanbul, İzmir ve Adana’da peş peşe yeni deneyim merkezleri açtı.
Kullanıcılara daha yakın olmak için Türkiye genelindeki deneyim merkezlerinin sayısını artıran Togg, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü’nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Togg, İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM’de yeni deneyim merkezlerini hizmete soktu.
Kullanıcılar deneyim merkezlerinde, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i detaylı bir biçimde inceleyebiliyor, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo’yu deneyimleyebiliyor ve Togg’un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını yakından tanıyabiliyor.
Togg, Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürecek.