TOBB’dan ticaret heyetlerinin organizasyonuna WTCA ile destek verecek iş birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Ticaret Merkezleri Birliği (WTCA) arasında iki kuruluşun üyeleri arasındaki iş birliği için gerekli platformu hayata geçirecek ve Türkiye dışında ve Türkiye’ye dönük ticaret heyetlerinin organizasyonuna karşılıklı olarak destek verilmesini sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda Dünya Ticaret Merkezleri Birliği (WTCA) ile TOBB arasında hazırlanan iş birliği protokolü için imza töreni düzenlendi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve WTCA İş Geliştirme İcra Direktörü Robin Van Puyenbroeck imzaladığı iş birliği protokolü, iki kuruluşun üyeleri arasındaki iş birliği için gerekli platformun sağlanmasını ve Türkiye dışında ve Türkiye’ye dönük ticaret heyetlerinin organizasyonuna karşılıklı olarak desteği verilmesini içeriyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı konuşmasında, TOBB olarak üyelerinin dışa açılmasına destek verdiklerini belirterek, “Bu çerçevede, mal ve hizmet ihracatı, ülke içinde ve ülke dışında ortak yatırımlar son derece önemlidir” dedi.

Türkiye’ye daha fazla doğrudan yatırım gelmesi için çaba harcadıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu çerçevede, Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğinin modernizasyonu önemli önceliğimizdir. Gümrük Birliği’nin kapsamına tarım, hizmetler ve kamu alımlarının ilave edilmesi, mevcut yapıda işleyişte karşılaşılan karşılıklı sorunların aşılması Türkiye ve AB iş dünyaları için yeni fırsatlar doğuracaktır” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasından sonra Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının Türk firmalarına önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Aynı şekilde, ABD ile 100 milyar dolarlık dengeli ticaret hedefi de bir başka önceliğimizdir. Şikago’da faaliyetlerini sürdüren Ticaret Merkezimiz doğrudan bu hedefin gerçekleştirilmesine odaklanmaktadır. Türkiye ile Japonya arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşması sürecinin tamamlanması da önceliklerimiz arasında yer almaktadır.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, imzalanan iş birliği protokolü ile Türkiye dışında ve Türkiye’ye dönük ticaret heyetlerinin organizasyonuna karşılıklı olarak destek verileceğini ifade ederek, iki kuruluş arasındaki üyelerin iş birlikleri için gerekli platformun sağlanacağını söyledi.

WTCA İş Geliştirme İcra Direktörü Robin Van Puyenbroeck ise konuşmasında, WTCA’nın uluslararası ticaret örgütü olduğunu hatırlatarak, “Amacı ise uluslararası ticaretin yaygınlaştırılması, teşvik edilmesi ve kolaylaştırılmasıdır. Aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü markasının da sahipliğini yapıyoruz. Dolayısıyla bu ağa üye olan uluslararası ticaret kuruluşları ile birlikte çalışarak gerçekten de en son teknoloji en son donanımlarla donatılmış merkezler sayesinde Ankara ve İstanbul’da olanlarda bunların bir ürünüdür” dedi.

Puyenbroeck, bir ekosistemin içinde yer aldıklarına vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Bu ekosistem ise çok farklı alanlarda hizmet veriyor. Dediğim gibi ticaret olabilir tarım olabilir emlak olabilir. Sonuç olarak birbiri ile çok yakın ilişkisi olan bu ortamda bir güven ilişkisi üzerinden hareket eden bir ekosistemden bahsediyoruz. Bu ekosistemin kovid pandemisi ile birlikte de ne kadar dayanıklı olduğunu gördük. Ve şimdi karşımızda bir takım ekonomik sınamalar var. Bunun karşısında da duracağını düşünüyoruz. Çok fazla ekonomik sınamanın bizi beklediği belki de bir kusursuz fırtına öncesinde birlikteyiz.”

İki kuruluşun görevlerinin ticareti kolaylaştırmak ve teşvik etmek olduğunu ifade eden Puyenbroeck, “Belki de hiç olmadığı kadar önemli şu an. O yüzden aslında bugün TOBB’la birlikteyiz burada. Birlikte ticaret edenler çok daha iyi geçinirler. Bunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla aslında Ticaret yoluyla bir barış projesi bu” dedi.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu Puyenbroeck’e bir kahve seti hediye etti. Bunun üzerine Puyenbroeck, bugün yaptığı Anıtkabir ziyaretinde Atatürk’ün günde 20 fincan kahve içtiğini öğrendiğini, bundan dolayı hediyenin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu ise, “Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır” atasözünü hatırlattı. Ardından Puyenbroeck, Hisarcıklığlu’na plaket takdim etti.

İmza töreni iki kuruluşun heyetlerinin hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.