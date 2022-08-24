TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu Hatay’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Hatay’a geldi.

Hatay’a gelen Başkan Hisarcıklıoğlu, Antakya Ticaret Borsası ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Kooperatifi ile iş birliği protokolü imza töreni, Antakya Ticaret Odası yapımı tamamlanan hizmet binası açılışı, Hatay Devlet müzesi açılışı, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık çözüm Merkez açılışı ile “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenine” katıldı.

Ödül Töreninde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha önce Hatay’da Türkiye’nin en büyük TOBB okulunu yaptıklarını ifade ederek, kendilerinden talepte bulunan Hatay’ın 5 ilçesinde de okul yapmayı planlıklarını ifade etti.

Türkiye’nin otomobili TOGG’a değinen Hisarcıklıoğlu, “Türk insanının hayali, 1960’da yarım kalan bir rüyamız vardı. Dünya ile teknolojik alanda aynı zamanda yarışacak, dünyanın gerisinden değil yüzde 100 elektrikli IP hakları bize ait olan ilk çıkışta yüzde 51 yerli olan bir otomobili yapacağız” dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Hisarcıklıoğlu, “Birbirinizi ötekileştirmeyin. Etnik kökeni, mezhebi siyasi fikri farklı düşüncesinden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. Bizim bizden başka dostumu yok bunu yapan toplumlar başarılı oluyorlar yapamayanlar ise kaybediyor” diye konuştu.