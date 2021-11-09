TOBB ve Trendyol, Yöresinden Ürünler Programı’nı başlattı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Trendyol, tüm Türkiye’den binlerce coğrafi işaretli ürünün dahil olduğu Yöresinden Ürünler Programı’nı başlattı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, ülke topraklarına özgü ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli ürünleri Trendyol Yöresinden Ürünler butiğinde tüketicilerle buluşturuyor.

Coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkarak Anadolu’daki üreticilere ve yerel üretime destek veren Trendyol, pazarlama, finans, operasyon ve eğitime yönelik destekleriyle yerel üreticileri güçlendiriyor.

Programa katılan coğrafi işaretli ürün satıcılarına; özel komisyon indirimi, reklam pazarlama desteği, operasyonel süreçlerde özel destek, Trendyol Akademi ile e-ticaret eğitimleri, kurumsal anlaşmalı fiyatlar üzerinden kargo gönderimi ve her bir satıcıya özel atanan e-ticaret danışmanları aracılığıyla geniş imkanlar sunuluyor. Ayrıca, programa katılan satıcılar Trendyol KOBİ Destek paketinden de yararlanabiliyor.

- TOBB’dan coğrafi işaret üretimine ve ticarileşmesine tam destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak yöresel ürün ve coğrafi işaret üreticilerine ve bu ürünlerin ticarileştirilmesine tam destek verdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün zenginliğine sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Yaşamlarımızda kalıcı bir yer edinerek bugüne ulaşan yöresel ürünlerimizi en önemli milli değerlerimiz olarak görüyoruz. Oda ve Borsalarımız ile birlikte bu değerlerin tescil edilerek korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, ürünlerin coğrafi işaretini tescil ettirerek katma değerlerini artırmak ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yerel olana rağbetin arttığı bir çağdayız. Coğrafi işaret uygulaması da bu yerli ürünlerimizin kalite standartlarını tescil ediyor ve ticarileşmelerine katkıda bulunuyor. 1996 yılından bugüne kadar, toplam 921 ürünümüz coğrafi işaret alarak tescillendi. Başvuru süreci devam edenlerle birlikte coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40’ı oda ve borsalarımızın başarısı. Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin 7 coğrafi işareti tescilli durumda, bunlardan 5’i yine oda ve borsalarımız tarafından tescil ettirildi. Coğrafi işaretli ürünlerin üretildiği bölgeyi bir çekim merkezi haline getirdiğini biliyoruz. Yörede üretilen ürünlerin daha geniş pazarlara açılması bölgesel kalkınmayı ve istihdamı da artırıyor.

Üreticilerimizin kendilerine yeni ve hızlı bir pazarlama ve dağıtım kanalı oluşturması için Trendyol ile bir iş birliği başlatıyoruz. TOBB ve Trendyol Yöresinden Ürünler Programı ile yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin Türkiye’nin dört bir yanına satılması mümkün olacak. Bir sonraki adımımız iş birliğimizi bu ürünlerimizi tüm dünyaya internet aracılığıyla pazarlamak üzere genişletmek. Yöresinden Ürünler Programı kapsamında sunulan komisyon indirimi, mentorluk, reklam ve kargo desteklerinden bütün KOBİ’lerimizi faydalanmaya davet ediyorum.”





- "Coğrafi işaretli ürünleri tüm Türkiye ile buluşturuyoruz"





Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Trendyol olarak ülkenin ve kültürel değerlerin yansıması olan coğrafi işaretli ürünlerin geleceğe taşınmasına önem verdiklerini ifade etti.

Yöresinden Ürünler Programı ile ülke için katma değer oluşturan, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli coğrafi işaretli ürünleri tüm Türkiye ile buluşturduklarını aktaran Çetin, şöyle devam etti:

"Trendyol'un satıcılarının yüzde 98'i yerli şirketlerden oluşuyor. Platformumuz üzerinden satılan ürünlerin ise yüzde 72'si Türkiye'de üretiliyor. 14 bin satıcı Trendyol ile çalışmaya başladıktan sonra yeni bir ürünü Türkiye'de üretti veya ürettirdi. Özellikle Anadolu illeri Trendyol'dan her geçen gün daha fazla faydalanıyor. 2020’de 42 bine ulaşan üç büyük il dışındaki satıcılarımızın yüzde 93’ü Trendyol sayesinde yeni müşteri gruplarına ulaştıklarını ifade ediyor. Türkiye’nin her yerindeki KOBİ’leri ve esnafı milyonlarca müşteriyle bir araya getirerek sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı da destekliyoruz. Bununla birlikte pandemi döneminin zorlu sürecini aşmaları için yerel üreticilerimize de desteğimizi sürdürüyoruz."

Türkiye’nin 81 ilindeki milyonlarca tüketicinin artık ihtiyaç duydukları coğrafi işaretli ürünlere yöresinden tek tıkla ulaşabildiğini ifade eden Çetin, bu yolla sürdürülebilir kalkınmaya ve ürünün gerçek sahibi olan üreticilerin gelirlerinin artmasına katkı sağladıklarını belirtti.