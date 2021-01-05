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TOBB ve Halkbank’tan işbirliği: 1,5 milyon işletme yararlanacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank, Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması imzaladı. Satıcıya tahsilat güvencesi ve alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunulacak anlaşmadan TOBB çatısı altındaki 1.5 milyon işletme yararlanabilecek.

Ekonomi 05.01.2021, 16:07
2014
TOBB ve Halkbank’tan işbirliği: 1,5 milyon işletme yararlanacak

Online yapılan imza töreninde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Paraf ticari kredi kartı sayesinde esnafın vadeli mal alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini duyurdu. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor. Bu sayede, çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı satacağız. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de, 1.5 seneye ulaşan, esnek vadelendirmeyle yapacak.”

Ayrıca Halkbank'ın güzel bir jest daha yaparak bu kredi kartına, Birliklerinin logosunu da eklettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem, KOBİ’lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak. Düşen finansman maliyetleri, KOBİ’leri yatırım ve üretim için teşvik edecek. KOBİ’lerin ve dolayısıyla ülkemizin finansal istikrarı güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme imkanı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise söz konusu anlaşmayla halkın bankası olarak, tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getirdiklerinin altını çizdi. Arslan, TOBB üyelerine sunacakları bazı avantajlara da değinerek, şöyle devam etti: "Bu anlaşmanın kartı üzerinde TOBB logosu da bulunan, Paraf KOBİ Kredi Kartı olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve vade imkanı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye işyerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek."

Bu anlaşmayla, "sorumlu bankacılık anlayışlarının kapsama alanının" daha da genişleyeceğini belirten Arslan, "82 yıldır olduğu gibi bugün de daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve ihracat için, reel sektöre tüm güçleriyle destek vermemize imkân tanıyor. Bu anlaşma, hedeflerimize daha da yaklaşmamızı sağlıyor. 2021'e böylesine büyük bir adımla girdik. Bundan sonra da büyük ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Halkbank olarak ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için tüm hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

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