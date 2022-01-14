TOBB Serbest Bölgeler Meclisi’nden yatırımcılar için tanıtım atağı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi bünyesinde oluşturulan Tanıtım Grubu, aktif ziyaret ve toplantılarla yeni yatırımcıları çekmeyi hedefliyor.

TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi bünyesinde Serbest Bölgeler Tanıtım Grubu oluşturuldu. 18 serbest bölge kurucu ve işletici şirketin bir araya gelmesi ile kurulan Tanıtım Grubu, serbest bölgelerin hedef pazarlarda tanıtılmasında rol almayı ve Türkiye’nin üretime dayalı ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesine öncü olmayı amaçlıyor. TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi Tanıtım Grubu, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu ve TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi Başkanı Edvar Mum’un katılımıyla yapılan toplantıda faaliyet planını açıkladı.

TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclis Başkanı Edvar Mum, 2022 yılındaki aksiyon planı çerçevesinde özellikle bölgesel yatırım ajansları ve ticaret müşavirleri ile ortak hareket ederek belirlenmiş sektörlere yönelik tanıtım faaliyetlerine odaklanacaklarını belirtti. Yurtiçi ve yurt dışında yerleşik meslek örgütlerinden serbest bölgelerle ilgili sürekli bilgi istendiğini vurgulayan Mum, bu süreçte yatırımcı firmaları beklemektense fiilen yapılacak yerinde ziyaretlerle yeni yatırımcıları çekme hedefinde olduklarını ifade etti.

Toplantıda Tanıtım Grubu tarafından yapılan bilgilendirmede serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin yüzde 70‘nin üretime dayalı ihracat şeklinde gerçekleştiği belirtilirken, ülke içinde serbest bölgeleri ve ortaya koyduğu katma değeri daha doğru konumlandırmak adına özellikle sivil toplum örgütleri ile iş birliğinin artırılacağı vurgulandı. Hızlandırıcı kümelenme çalışmaları, seminer, yabancı temsilcilik ve dış ticaret müşavirlerinin düzenli ziyaret edilmesi gibi faaliyetlerin daha da fazla yapılacağı aktarıldı.

Yapılması planlanan etkinlikler arasında Türkiye’deki serbest bölgelerde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik farklı dilleri içeren bir web sitesinin oluşturulması ve başta EMEA olarak ifade edilen Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına yönelik kapsamlı ve birebir tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi de yer alıyor.