TOBB LPG Meclisi Başkanı Gökhan Tezel: “Tüp gaz ile çalışan cihazların, deprem bölgesine sevkiyatını gerçekleştirdik”

Deprem felaketinin hemen ardından, depremzedelerin ve arama kurtarma ekiplerinin gereksinim duyduğu ürün ve ekipmanların temini için çalışmalar başlattıklarını ifade eden TOBB LPG Meclisi Başkanı Gökhan Tezel, LPG sektörü olarak, deprem bölgesinin acil enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüp gaz ile çalışan cihazları derhal transfer ederek, depremzedelerin ısınma, pişirme, aydınlatma gibi en temel gereksinimlerinin karşılanması konusunda en hızlı çözümü üretmeye odaklandıklarını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) LPG Meclisi Başkanı Gökhan Tezel, deprem bölgesinin acil yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için sektör olarak, yüz binlerce tüp ve binlerce LPG ile çalışan cihaz, ısıtıcı ve ocağın deprem bölgesine sevkiyatlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye’nin LPG ihtiyacının aksamadan karşılanması için gerekli tedbirleri de aldıklarını vurgulayan Tezel, ülke genelinde LPG ihtiyacının aksaklık yaşanmadan karşılanmasının sürekliliği için kullanılan boş tüplerin sağlıklı bir şekilde LPG şirketlerine dönüşünün sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan TOBB LPG Meclisi Başkanı Gökhan Tezel, şu görüşlere yer verdi: “6 Şubat’ta gerçekleşen Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin sonuçlarınn derin üzüntüsüyle sarsıldık. Halen enkaz kaldırma faaliyetlerinin devam ettiği 11 kentimizde 35 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi, on binlerce vatandaşımız yaralandı. Pek çok binanın hasar görmesine neden olan depremden sağ kurtulanlar ise felaketin acılarının yanı sıra sert yaşam ve iklim koşullarıyla karşı karşıya kaldı.

Birlik ve dayanışmanın büyük önem kazandığı bu zorlu dönemde TOBB LPG Meclisi olarak, LPG’nin taşınabilir özelliğiyle en hızlı ve en esnek enerji çözümü olduğunun bilinciyle derhal harekete geçtik. Ticaret Bakanlığı, Valiliklerimiz ve AFAD İl Müdürlükleri’nin koordinasyonunda bölgedeki ihtiyaçları belirleyerek, depremzedelerimizin ve arama kurtarma ekiplerinin gereksinim duyduğu ürün ve ekipmanların temini için çalışmalar başlattık.

LPG sektörü olarak, deprem bölgelerimizin acil enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüp gaz ile çalışan cihazları derhal transfer ederek, depremzedelerin ısınma, pişirme, aydınlatma gibi en temel gereksinimlerinin karşılanması konusunda en hızlı çözümü üretmeye odaklandık. Bölgeye ulaşan ilk sevkiyatların içinde LPG’li ekipmanların olmasını sağladık ve aynı zamanda, bölgenin artacak olan tüp ihtiyacını öngörerek tüm sektör olarak gerekli tedbirleri acilen aldık. Deprem bölgesinde hizmet veren ve işlerini sürdürebilen bölge bayilerimiz de ihtiyaç olan yerlere tüplerimizi ulaştırmak için tüm gayretleriyle çalıştılar.

Bölgenin acil yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için sektör olarak bugüne kadar yüz binlerce tüp ve binlerce LPG ile çalışan cihaz, ısıtıcı ve ocağın deprem bölgesine sevkiyatlarını gerçekleştirdik. Aynı şekilde, barınma amaçlı olarak konteynerler ile diğer önemli ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaşması için çalışmalar yürüttük. Yetkili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde hayata geçirdiğimiz iş birliğine önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edeceğiz.

Aynı zamanda, Türkiye LPG ihtiyacının aksamadan karşılanması için gerekli tedbirleri aldık ve bunun için olağanüstü çaba harcamaya devam ediyoruz. Diğer taraftan gerek deprem bölgelerimizde gerekse ülke genelinde LPG ihtiyacının herhangi bir aksaklık yaşanmadan karşılanmasının sürekliliği için kullanılan boş tüplerin sağlıklı bir şekilde LPG şirketlerimize dönüşünün sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtmek isteriz. Bu konuda, bölgelerde bulunan sektör temsilcilerimiz ve markalarımızın bayileriyle irtibat halinde olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Tüm dünyayı yasa boğan depremin yaralarını el birliği ile sararak bu zor günleri en kısa zamanda dayanışma ile atlatacağımıza inanıyorum. Biz bunu sağlamak üzere var gücümüzle çalışacağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere de sabırlar diliyorum.”