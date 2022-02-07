TOBB kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutluyor

Türk özel sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kuruluşunun 70. yılını kutluyor. TOBB’un 70 yıllık süreç içerisinde yerel bir kurumdan küresel bir aktöre dönüştüğünü belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “70 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla, Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Türk özel sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 70’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 70 yılda büyük aşamalar kaydeden Birliğin, örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını söyledi.

15 Mart 1950’de kuruluş kanunu yürürlüğe giren, 6 Şubat 1952’de ilk Genel Kurulu’nu yapan TOBB’un, 7 Şubat 1952’de organ seçimlerini tamamlayarak fiilen hayata geçtiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “TOBB, 70 yılda yerel bir kurumdan küresel bir aktöre dönüştü. 365 Oda ve Borsası, 65 Sektör Meclisi ile ülkemiz iş dünyasını tamamını hem coğrafi hem de sektörel anlamda bir araya topladı. Atlantik ile Pasifik arasındaki tüm özel sektör kurumlarının yönetimine seçildi ve Türk özel sektörün hak ve hukukunu uluslararası düzeyde savunan bir konuma gelindi” diye konuştu.

TOBB olarak Türkiye’nin otomobil üretme hayalini gerçekleştirmek için öncülük yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

“TOGG yatırımcılarını bir araya getiren, yurtiçinde mesleki eğitimden kara gümrük kapılarının modernizasyonuna, Kredi Garanti Fonu’ndan Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezleri’ne, lisanslı depolardan Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın kurulmasına, yurtdışında Türkiye Ticaret Merkezi açılmasına kadar çok geniş bir yelpazede özel sektöre hizmetler sunan, işlerini kolaylaştıran, Oda-Borsa sisteminin dünyada örnek gösterildiği bir seviyeye ulaşıldı. Devamlı suretle artırdığımız faaliyetlerimiz ve geliştirdiğimiz kurumsal kapasitesiyle özel sektörü bir araya getirme ve güç birliği sağlama noktasında üstlendiği büyük sorumluluğu yerine getiren TOBB, sonuç odaklı çalışmalarıyla sadece sorunları tespit edip dile getirmekle yetinmemiş, bunlara kalıcı çözümler önermiş ve hayata geçmesini sağlamıştır.”

TOBB’un tarihi boyunca camiaya önemli katkılarda bulunanlara da teşekkür eden Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

“Kurucularımızı ve emeği geçenleri saygıyla ve minnetle anıyorum. Geçmişten bugüne, ilk Başkanımız rahmetli Üzeyir Avunduk başta olmak üzere, emek vererek TOBB’un bugünkü konumuna gelmesinde katkısı olan herkesi yürekten kutluyor, ahirete irtihal etmiş olanları rahmetle yad ediyorum. 70 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla, Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz.”