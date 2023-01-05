TOBB işletmelerinde evrensel standartlarda yabancı dil ölçme ve değerlendirme araçları olacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Educational Testing Service Global B.V (ETS GLOBAL B.V) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile TOBB’da yer alan kurumların ve özel sektör işletmelerinin yabancı dil ölçme ve değerlendirme araçları evrensel standartlarda olacak.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Konferans Merkezi’nde TOBB ve Educational Testing Service Global B.V iş birliğinde yabancı dil ölçümünde küresel uyum için TOBB ve TOEIC (Test of English For International Communicaton) iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle 12. Kalkınma Planı vizyonuna paralel olarak TOBB’da yer alan kurumların ve özel sektör işletmelerinin yabancı dil ölçme ve değerlendirme araçlarının evrensel standartlarda olması amaçlanıyor.

Protokol imza töreninde konuşan TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Faik Yavuz, küresel şartlar gereği tüm dünya ile entegre olarak çalıştıklarını dile getirerek, “Türkiye geçmişte kendi halinde bir tarım ülkesiyken, bugün Çin ile İtalya arasındaki en büyük sanayi ülkesi haline gelmiştir. 2022 yılında 250 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Çok doğal olarak bu ihracatın büyük çoğunluğu yabancı dil yetkinliğine sahip firmalar tarafından yapıldı. Dolayısıyla yabancı dil bilmek artık ilave bir nitelik değil, zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Bu ihtiyaç, özel sektörde her geçen gün de artıyor ve artmaktadır. Özel sektörde yabancı şirketler ile iletişim kurmak ticaret açısından çok önemli” diye konuştu.

“Bu tür platformlarda istişareler ve toplantılar İngilizce dilinde gerçekleştiriliyor”

Küresel politikalara bakıldığında ülke menfaatlerinin uluslararası arenada korunması, ülkelerin ticaretinin gelişmesi için çok kritik önem taşıdığını belirten Yavuz, “Şimdiye kadar bu görevi ticaret ataşelerimiz, diplomatlarımız yürütüyordu. Ancak gelinen noktada ticari diplomasi dahil olmak üzere birçok teknik alanda ülke menfaatlerinin korunması gerekiyor. Tabii bu tür platformlarda istişareler ve toplantılar İngilizce dilinde gerçekleştiriliyor. Tüm bu platformlara da diplomatlarımızın, ticaret ataşelerimizin yetişmesi mümkün gözükmüyor. Bu tür platformlarda her şirketin kendi menfaatlerini ülkelerinin politikaları doğrultusunda koruması gerekiyor. Eğer ülkemizin dış ticaretinin gelişmesini istiyorsak, önümüzdeki dönemde bu tür alanlarda İngilizce dilini bilen teknik insan kaynağına ihtiyacımızın çok daha fazla olacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yabancı dil yetkinliklerinin belgelenmesi, insan kaynakları süreçlerimiz için çok önemli”

Küresel ticaret dilinin de İngilizce olduğunu söyleyen Yavuz, “Küresel rekabette söz sahibi olmak istiyorsak iyi derecede İngilizce bilen nitelikli insan kaynağına da sahip olmak zorundayız. Tüccar ve sanayiciler olarak açıkçası yabancı dil yetkinliklerinin belgelenmesi, insan kaynakları süreçlerimiz için çok önemli. TOBB ETÜ’de de bu vizyonla öğrencilerimize nitelikli İngilizce eğitimi veriyoruz. Mezuniyet şartı olarak TOFEL sınavından yüksek bir puan istiyoruz. Bu noktada ETS Global de yıllardır Türkiye’de birçok farklı İngilizce belgelendirme alanında faaliyet gösteriyor. ETS Global’ın çok önemli bir belgelendirme sistemi olan TOEIC sistemi aslında özel sektör için tasarlanmış hızlı bir belgelendirme sistemi. Akademik İngilizce ile iş İngilizcesi farklılaşıyor, o sebeple iş dünyası için TOEIC sınavının daha uygun olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.

“TOEIC sınav sistemini ülkemizde ve özel sektörde yaygınlaştırmak üzere birlikte çalışmaya başlıyoruz”

Türk özel sektörünün İngilizce bilen nitelikli insan kaynağına kavuşması için ETS Global ile önemli bir iş birliğine adım attıklarını vurgulayan Yavuz, “TOEIC sınav sistemini ülkemizde ve özel sektörde yaygınlaştırmak üzere birlikte çalışmaya başlıyoruz. Başta uluslararası şirketler ve kurumsal şirketler olmak üzere Türkiye’nin önde gelen şirketleri ve kurumlarını yeni işe alımlarında adaylardan TOEIC sınavını talep etmeye davet ediyoruz. Yine öğrencileri ve mevcut çalışanları İngilizce yetkinliklerinin belgelendirilmesi açısından TOEIC sınavına girmeye davet ediyoruz. Bu iş birliğimiz kapsamında TOBB ETÜ öğrencilerinin mezun olurken TOEIC sınavı puanına da sahip olmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantı, TOBB ve TOEIC iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından sona erdi. İmza törenine TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Faik Yavuz, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve ETS Global B.V Genel Müdürü Jeremie Rossignol katıldı.