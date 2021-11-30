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TOBB ETÜ “Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları” sempozyumuna kapılarını açtı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (ETÜ) düzenlediği “Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları” adlı sempozyuma ev sahipliği yaptı.

Ekonomi 30.11.2021, 15:24
TOBB ETÜ “Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları” sempozyumuna kapılarını açtı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (ETÜ) düzenlediği “Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları” adlı sempozyuma ev sahipliği yaptı.

TOBB ETÜ’de “Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları” adlı sempozyumuna ev sahipliği yapıyor. İki gün sürecek olan sempozyumda, Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuka Yansımaları, Kişiler ve Aile Hukuku, Devletin Pozitif Yükümlülükleri, Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma ile İmar, Kadastro ve Tapu Uyuşmazlıkları konuları ele alınacak. Etkinliğin açılış konuşmasını TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz yaparken Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ve öğrencilerin katılımıyla ilk oturum gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, açılış konuşmasında hukuk sistemi, devletin ve ekonominin temel direği olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Hukuk güçlü olursa, insanların birbirine, kurumlara ve sisteme olan güveni artar. Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse, o ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Türk iş dünyası olarak biz, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz. Bizim kültür ve inancımızda da hukukun yeri çok önemli. Biz mülkün temelinde Adaletin olduğuna inanan bir milletiz. İşte bu yüzden, adalet terazisinin dengesini korumalıyız. Haklının güçlü olması için çalışmalıyız. İşte bu noktada TOBB olarak hiçbir zaman elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. İşte TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi, bunun en iyi örneği. Alternatif çözümler ürettik. Arabuluculuk bunlardan yalnızca biri. Asırlar önce ecdadımız, bunu uygulamaya başlamıştı. Oda-Borsa Camiamızın temelini oluşturan Ahilikte, ticari ihtilafları Ahiler çözerdi. Sonra biz bunu unuttuk, Avrupa bizden alıp geliştirdi. TOBB olarak bu işe sahip çıkmamız sonrasında, önce iş-işveren uyuşmazlıklarında, sonra ticari davalarda, en son olarak da tüketici davalarında, arabuluculuk zorunlu hale getirildi. TOBB bünyesinde, UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Odalarımızda arabuluculuk ve tahkim merkezlerinin sayılarını artırdık. 1991’den bu yana TOBB Tahkim Divanı ile üyelerimizin uyuşmazlıklarının hızlı ve etkin çözümüne destek olduk.”

“İslam dünyasında tahkimin etkin şekilde kullanılması için adımlar attık”

TOBB olarak kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Tahkim Merkeziyle, İstanbul’un önemli bir tahkim merkezi olması için çalışmaya başladıklarını aktaran Yavuz, “İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın da başkan yardımcısı olarak, İslam dünyasında tahkimin etkin şekilde kullanılması için adımlar attık. İslam Odası Tahkim Merkezi’nin İstanbul’da faaliyete geçmesini sağladık. Yatırım ortamının en önemli unsularından biri, sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerin garanti altına alınmasıdır. Bireysel başvurular da temel hak ve özgürlükleri kamu tarafından ihlal edilen bireylerin başvurdukları temel hakların korunması açısından büyük önem arz ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

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